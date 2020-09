Kiel

Seit ihrer organisatorischen Vereinigung vor fünf Jahren hat sich die Schülerzahl in der Wik fast verdoppelt. Nun ist es Zeit, eigene Wege zu gehen, findet auch das Schulamt und hat jetzt einen entsprechenden Antrag ans Land gestellt.

Um die Timm-Kröger-Regionalschule am Elendsredder damals vor dem Aus zu bewahren, wurde sie im Schuljahr 2015/16 vereint mit der Friedrich-Junge-Schule, die ihren Sitz ein paar Kilometer entfernt im Stadtteil Schreventeich hat. Seitdem ist viel passiert, die Dinge haben sich zum Positiven gewandelt.

„Wir haben immer gesagt, wenn sich die Zahlen stabilisieren, dann wird die Eigenständigkeit angestrebt“, sagt Schulamtleiterin Iris Hinz während der Sitzung des Ortsbeirates Wik. Schulleiter Thomas Willers und Standortleiter Mathias Rathey hätten alles durchlitten und durchlebt. Im Juni stellte die Schulkonferenz dann einen Antrag auf Wiedereigenständigkeit.

Antrag liegt beim Bildungsministerium

Das Schulamt stellte daraufhin im Juli einen Antrag beim Bildungsministerium. „Dort lag er dann bis Anfang September, nun müssen wir noch zwei bis drei Sachen nachliefern, weil es um den Überblick in ganz Kiel geht. Und da steigen die Schülerzahlen stabil“, sagte Iris Hinz. Sie rechnet mit einem positiven Bescheid. Deshalb sei die Wiker Schule auch schon für den Haushalt 2021 angemeldet, weil das Schulbudget neu ausgerechnet werden müsse.

Wie die Schule dann in Zukunft heißen soll, das entscheidet sich dann auch im nächsten Jahr. „Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, aber es wäre einfacher, mit klaren Ziel vor Augen zu arbeiten“, sagte Standortleiter Mathias Rathey. Wenn die Selbstständigkeit offiziell sei, würden wegen des namens die Schüler und Eltern befragt, Vorschläge gesammelt und in der Schulkonferenz entschieden werden.

Wildwest-Zustände auf dem Sportplatz

Um ihren guten Ruf zu erhalten, legt die Schule viel Wert darauf, dass auch das Umfeld in Ordnung ist. Während der Sitzung des Ortsbeirates berichtete Schulhausmeister Martin Mund von freilaufenden Hunden auf dem Sportplatz, lauten Rufen Spielen, zerdepperten Flaschen, Kronkorken und Kippen, die er am morgens einsammeln müsse. Besonders bei schönem Wetter in den Abendstunden oder am Wochenende herrsche Wildwest-Stimmung.

„Das ist der Sportplatz einer Schule und hat eine spezielle Bestimmung“, sagte Ingrid Lietzow vom Ortsbeirat. Sie empfahl, den kommunalen Ordnungsdienst einzusetzen. „Es ist schön, dass das alles so offen und zugänglich ist, aber wir müssen sehen, ob die Maßnahmen des Ordnungsdienstes greifen“, sagte Vorsitzende Ulrike Pollakowski.

Sonst müsste der Zugang zum Schulgelände gesperrt werden. „Das wäre sehr schade, da sich dort auch viele Menschen aufhalten, die sich benehmen können und auf dem Sportplatz einfach nur ihre Runden laufen“, sagte eine Anwohnerin. „Wenn sich da jemand im Sportunterricht an einer Scherbe verletzen sollte, dann geht die Sicherheit der Schüler aber vor“, sagte René Griese, Vorsitzender des Schulelternbeirates.

