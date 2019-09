In den sozialen Medien hatte es reichlich Kritik an der städtischen Knöllchenflut im Zuge der Bauarbeiten in der Straße Christianspries in Friedrichsort gehagelt. Schon gibt es ein weiteres Strafzettel-Thema vor Ort: Die Parkfläche vor Lidl. Sie sei ein Gehweg, sagt die Stadt - und lenkt doch ein.