Der beste Jungkoch Deutschlands kommt aus Kiel: Ove Wülfken (21) vom Ringhotel Birke kochte sich auf dem Petersberg in Bonn an die Spitze. Mit Saiblingterrine, pochiertem Wachtelei und Sous-Vide-Rinderfilet eroberte er die Herzen der Jury und kam mit der Goldmedaille zurück in die Heimat.