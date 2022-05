Friseurbesuch wird teurer: So reagieren die Betriebe auf hohe Kosten

Kiel

Von Lebensmittel über Strom bis zu Sprit wird derzeit vieles teurer – und nun wird wahrscheinlich auch der nächste Friseurbesuch mehr kosten. Die Inflation und hohe Energiepreise setzen die Friseurbetriebe in Kiel unter Druck. Die wiederum müssen die Preise für ihre Kunden erhöhen.

„Die steigenden Preise in nahezu allen Bereichen beschäftigen das Friseurhandwerk aktuell sehr“, sagt Hüsne Tecirli. Sie ist Obermeisterin der Friseur- und Kosmetik-Innung Kiel und führt den Salon „Schöne Haare“ in Kiel.

Vor allem hohe Energiepreise belasten Friseure

Beleuchtung, Haare föhnen oder warmes Wasser – Friseure brauchen sehr viel Energie. Deshalb belasten laut Tecirli vor allem hohe Ausgaben für Strom und Gas die Saloninhaberinnen und Saloninhaber. Die Stromkosten in ihrem Salon „Schöne Haare“ in Kiel seien in den vergangenen Monaten um rund 50 Prozent gestiegen. Aber auch erhöhte Preise für Material wie Bürsten, Shampoos oder Farben spielen eine Rolle. „Die Preise müssen erhöht werden, so viel steht fest“, sagt Obermeisterin Tecirli.

BeiMidian Aslan, Inhaberin des Salons „Hairzstück“ im Kieler Zentrum, kostet ein Haarschnitt jetzt durchschnittlich fünf Euro mehr als zuvor. Vor allem die Energiepreise und eine steigende Miete sind für Aslan größten Herausforderungen. „Es ist echt schwierig“, sagt sie.

Preise für Haarschnitte steigen: Reaktionen der Kunden

Die Kundinnen und Kunden seien zum Großteil verständnisvoll, nur vereinzelt äußern sie Unmut über die hohen Preise. „Aber was soll ich machen?“, fragt Midian Aslan. Ihr Salon sei sowieso günstig und die angepassten Preise wirken auch nur als Trostpflaster für ihre gestiegenen Ausgaben. „Noch kann ich aber noch gut leben“, sagt sie.

Aslans Kundin Monika Kohnke (68) nimmt es gelassen, dass der Friseurbesuch etwas teurer wird. „Ich finde es gerechtfertigt, weil die Friseure ja auch mehr für Strom und andere Dinge bezahlen müssen“, sagt sie. Für sie komme es mehr es darauf an, ob man sich wohlfühlt und das Personal nett ist.

Viele Betriebe stehen vor der Herausforderung, wirtschaftlich zu arbeiten und gleichzeitig die Kunden zu halten. „Viele Inhaber sorgen sich, dass nicht alle Betriebe bei den dringend notwendigen Preiserhöhungen mitgehen werden und sie dann ihre Kundinnen und Kunden verlieren“, sagt Obermeisterin Tecirli.

Der Salon Gampert in Plön versucht laut Carsten Gampert, Preissteigerungen so weit wie möglich zu vermeiden, hat aber die Preise „moderat erhöht“. „Ohne diese Anpassung kann man nicht überleben“, sagt er. Weil ein Friseurbetrieb mit viel heißem Wasser arbeite, spüre der Salon besonders die hohen Preise für Gas und Strom.

Öffnungszeiten wieder verkürzen, um Strom zu sparen

Janine Falke von der Frisierstube in Kiel hat bisher die Kosten für einen Haarschnitt nicht angepasst. Anfang des Jahres hatte sie aber bereits auf die Inflation reagiert und verlangt in ihrem Salon seitdem etwas mehr als zuvor. „Ich rechne schon damit, die Preise noch mal zu erhöhen“, sagt sie.

Falke macht sich auch Gedanken, wie sie Kosten sparen kann. Vor Corona war die Frisierstube montags geschlossen, derzeit ist sie auch an Montagen geöffnet, um die Abläufe zu entzerren. Falke überlegt aber, ob sie den zusätzlichen Tag wieder zurücknehmen soll, um einen Tag weniger Strom zu verbrauchen. „Wir machen alles, um Energie zu sparen“, sagt sie.

Um die Betriebe in dieser schwierigen Situation zu entlasten, fordert die Friseur- und Kosmetik-Innung, die Mehrwertsteuer auf Friseurdienstleistungen von 19 auf sieben Prozent zu senken. „Die Politik sollte das Friseurhandwerk auch nach der Corona-Pandemie nicht vergessen“, sagt Hüsne Tecirli. Sehr personalintensive Leistungen wie das Friseurhandwerk sollten nicht mit 19 Prozent besteuert werden, argumentiert sie.

Auch Manfred Koch vom Salon „Haarkult“ in Eckernförde wünscht sich eine Senkung der Mehrwertsteuer. Jeden Monat kalkuliert er seine Preise neu, um sie den Ausgaben anzupassen. Material wie Shampoo oder Farbe sei bereits spürbar teurer geworden und auch die Energiepreise machen sich bemerkbar. Zuletzt hat er die Preise um rund drei Euro erhöht.