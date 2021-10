Kiel

Ihre farbenfrohen Kunstwerke halten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse stolz in die Luft – natürlich vor Fritz Durings Original-Skulptur „Brigitte“ aus Bronze auf dem Schulhof in Holtenau. Vor 60 Jahren hat der Raisdorfer Künstler die originelle Skulptur geschaffen. Sie bekam nun eine Plakette, die über den Künstler, den Titel der Skulptur und die Jahreszahl der Entstehung informiert. Auch die Hebbelschule sowie die Grundschule Suchsdorf haben bei dem Schul-Projekt mitgemacht.

Fritz During: Künstler und Raisdorfer Der gelernte Tischler und studierte Bildhauer Fritz During (1910-1993) arbeitete ab 1936 in Kiel. Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkte er als freischaffender Künstler in Raisdorf und schuf ein umfangreiches Werk von meist figürlichen Plastiken und Reliefs, von denen viele bis heute im öffentlichen Raum in Schleswig-Holstein zu sehen sind. 1959 erhielt During den Kulturpreis der Stadt Kiel, 1979 den Friedrich-Hebbel-Preis. Seinen künstlerischen Nachlass mit 200 Bronze-Skulpturen und 600 weiteren Arbeiten verwaltet die Fritz-During-Stiftung in Plön.

„Dies ist der feierliche letzte Akt des Pilot-Projektes ‚Kunst am Bau – Fritz During an Ihrer Schule‘ in diesem Schuljahr“, berichtete Beate Kennedy, Kreisfachberaterin für kulturelle Bildung in Kiel. Geplant hat sie das Vorhaben an drei Kieler Schulen gemeinsam mit ihrer Plöner Kollegin Inga Asmussen und Julia Meyer, stellvertretende Vorsitzende der Fritz-During-Stiftung in Plön. Um den Schülerinnen und Schülern der Hebbelschule sowie an den Grundschulen Suchsdorf und Holtenau Durings Kunstwerke auf den Schulhöfen näherzubringen, kamen die Tanzpädagogin Katja Grzam und die Malerin Astrid Krömer in die Klassen.

Bronzene „Brigitte“ balanciert

„Wenn für ein Schulprojekt Künstlerinnen von außen neue Impulse einbringen, bekommt es noch eine zusätzliche Wertigkeit, als wenn wir es normal im Unterricht behandelt hätten“, lobt Holtenaus Schulleiterin Meike Becker. Die Viertklässler hatten sich intensiv mit dem bronzenen Mädchen „Brigitte“ auseinandergesetzt, die wie eine kleine Ballerina auf einer Mauer balanciert.

Einen roten „During-Koffer“ hatte Kunstexpertin Julia Meyer von der Plöner Stiftung für die Arbeit an der Schule organisiert, damit das Werk des bekannten Bildhauers didaktisch vermittelt werden kann. „Im Zuge des Programms ‚Kunst am Bau’ schmückte During viele öffentliche Plätze und Gebäude in Schleswig-Holstein mit seinen figürlichen Darstellungen. Dabei lagen ihm die Schulen besonders am Herzen“, erklärt Julia Meyer. Auf dem Schulhof in Holtenau informieren sogar gleich zwei Plaketten über den Künstler: During hatte neben der Mädchenfigur noch mehrere Reliefs geschaffen, die Kinder beim Fußballspielen und eine Mutter mit ihrem Kind zeigen.

„Tierische Kunst“ an der Hebbelschule

An der Grundschule in Suchdorf zeugen Seepferdchen und Fische als Wandrelief von der Bandbreite des schöpferischen Schaffens des 1993 gestorbenen Bildhauers. Hier haben sich die Zweitklässler tänzerisch mit der „tierischen Kunst“ Durings beschäftigt. Die Kieler Hebbelschule hatte bereits früher eine Plakette für die sogenannten Hauszeichen bekommen: Wappenartige Keramikarbeiten mit Tiermotiven verzieren die Fassade des Gymnasiums an der Feldstraße. Davon ließen sich Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c mit Unterstützung der Kunstpädagogin Astrid Krömer zu eigenen Arbeiten inspirieren.

Für insgesamt zehn Kieler Schulen hatte der Bildhauer Kunstwerke geschaffen, drei von ihnen haben an dem During-Projekt teilgenommen. Das Programm „Schule trifft Kultur“ des Landes Schleswig-Holstein finanzierte das Projekt, die During-Stiftung übernahm die Herstellung der Plaketten und förderte die Vermittlung.