Neue Grillecke besteht Feuerprobe

Kiel

Bei Bratwurst und Toastbrot bestand der neue, öffentliche Treffpunkt zwischen Rüsterstraße und Landskroner Weg die erste Feuerprobe mit Grillkohle. Finanziert wurde das Projekt, das der Ortsbeirat Elmschenhagen/Kroog nach Vorschlägen aus dem Stadtteil einstimmig unterstützt hatte, mit 11000 Euro aus dem Förderprogramm „ Kiel gemeinsam gestalten 2019“. Der Grillplatz solle ein erster Baustein sein, um den Park aufzuwerten, betonte Projektleiter Peter Lohse ( SPD) vom Ortsbeirat und lobte die Unterstützung aus dem Grünflächenamt und dem Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK). „Wir haben noch viele Ideen“, kündigte er an. Vorsitzender Detlef Langfeldt ( SPD) hofft ebenfalls, dass die Grillecke von der Bevölkerung, vor allem von Familien, gut angenommen wird und die Menschen sich dort gern treffen. Auch eine Patin sei gefunden worden, die sich künftig um den Grillplatz kümmern wolle.

Kein „Grill den Kämpfer“

Bei aller Freude über die gelungene Sitzecke mit Grillrost war zuvor allerdings auch feurige Kritik laut geworden, dass der Oberbürgermeister den Termin für einen Wahlkampfauftritt nutzen wolle. Denn das Motto der Einweihung hieß „Grill den Kämpfer“. Auf Plakaten ist zwar der Ortsbeirat als Veranstalter aufgeführt, doch laut SPD-Homepage war der SPD-Ortsverein Elmschenhagen/Kroog der Veranstalter und lud ein, mit dem OB „Themen, die uns auf den Nägeln brennen“, am Grill zu diskutieren. „Der Oberbürgermeister verbrennt sich hier“, konterten die beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-Ratsfraktion, Elisabeth Pier und Florian Weigel. Die Trennung von Amt und Wahlkampf falle dem Oberbürgermeister offenbar zum wiederholten Male schwer. Der OB tauchte dann jedoch bei der Veranstaltung gar nicht auf und ließ ausrichten, er sei verhindert.

Park soll schöner werden

Dafür werden nun weitere Pläne geschmiedet, wie der Park, der 1997 nach Fritz Lauritzen benannt worden war, noch schöner werden kann. So soll es eine Blühwiese geben. Auch weitere Bänke, Wege ohne Pfützen, kein Hundedreck auf dem Rasen, ein attraktiverer Eingang vom Landskroner Weg aus, gute Einsehbarkeit und weniger Müll im Gebüsch werden gewünscht.

Namensgeber ist Fritz Lauritzen

Fritz Carl Lauritzen wurde am 12. Februar 1882 in Kleinsolt/Angeln geboren. 1901 erwarb er mit seinem Vater die preußische Staatsangehörigkeit. Am 14. Mai 1927 ernannte man ihn zum kommissarischen Gemeindevorsteher in Elmschenhagen, nachdem er vorher als Tischler in Kiel gearbeitet hatte. Die Gemeindevertreter wählten ihn am 23. Juli 1927 für zwölf Jahre zum besonderen Gemeindevorsteher, also zum Bürgermeister. In seine Amtszeit fielen die Verhandlungen mit der Stadt Kiel um die Eingemeindung Elmschenhagens. Doch schon Anfang 1933 wurde SPD-Mitglied Lauritzen von den Nationalsozialisten zunächst beurlaubt, dann ohne Pension entlassen. Am 1. April 1939 wurde Elmschenhagen nach Kiel eingemeindet. Lauritzen übernahm für einige Zeit ein Lebensmittelgeschäft in Gaarden und arbeitete bis 1945 als Grundstücksvermieter. Er lebte mit seiner Familie in der Rüsterstraße, starb dort 1971 im Alter von 89 Jahren und wurde auf dem Elmschenhagener Friedhof beerdigt.

