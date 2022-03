Kiel

Bunte Primeln oder fedrige Bellys – die Blütenpracht, die an 50 gut frequentierten Orten in Kiel am Donnerstagmorgen aufleuchtete, hat vielen ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Fünf Zweierteams haben seit vier Uhr morgens die Blumen aufgebaut und verteilt – mit einer ganz bestimmten Absicht: Ihnen eine kleine Freude zu machen und zugleich Ihre Neugier auf uns zu wecken. Denn wer eine der 3000 Gratis-Topfblumen ergattert hat, hat nicht nur einen Farbtupfer erhalten, sondern eine handfeste Einladung gleich dazubekommen.

Auf der Banderole, in der der Topf steckt, findet sich ein QR-Code. Der lenkt direkt zu einem Gratis-Testangebot für unser E-Paper, die digitale Tageszeitung. Und das ist neuerdings noch besser als je zuvor, denn es ist schneller als die Tagesschau. Schon vor 20 Uhr am Abend lesen Sie die erste Ausgabe der Tageszeitung vom nächsten Morgen – bis spätnachts wird dann noch aktualisiert, sodass Sie am Schluss einen ganz frischen Nachrichtenstand haben, den die gedruckte Ausgabe zuweilen gar nicht schafft.

Das E-Paper der Kieler Nachrichten hält exklusive Inhalte bereit

Außerdem finden Sie im E-Paper-Inhalte, die es exklusiv nur dort gibt. Ob Sporttabellen oder Servicethemen, die digitale KN-Ausgabe hat einen echten Mehrwert für Sie. Ganz zu schweigen von den Vorteilen in puncto Komfort – lesen Sie, wo Sie wollen, wann Sie wollen, in der für Sie bequem vergrößerten Schrift und gemeinsam mit Ihrer Familie, denn ein E-Paper-Zugang funktioniert gleichzeitig auf mehreren Endgeräten.

Aber genug der Beschreibung, testen Sie einfach selbst mal, wie Zeitunglesen heute geht.