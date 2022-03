Kiel

Es liegt eine gewisse Unbeschwertheit in der Luft. Die Sonne strahlt stundenlang vom Himmel herab, das Thermometer bewegt sich konstant im zweistelligen Bereich. Die Menschen in Kiel zieht es am Wochenende an die frische Luft: an den Strand, zum Eis schlecken oder an Hafen und Baumarkt, um Vorbereitungen für die anstehende Saison zu treffen. Doch neben aufkommenden Frühlingsgefühlen richten sich die Blicke auch in Richtung Ukraine und auf die weiter bestehende Corona-Pandemie. Die vergangenen zwei Jahre haben so manchen dazu gebracht, die kleinen Dinge des Lebens wieder stärker wertzuschätzen.

Steffen Hoffmeister und Esra Tüzgen genießen die Sonnenstrahlen am Tiessenkai in Kiel-Holtenau. Das schöne Wetter hebt auch ihre Laune. „Alle haben ein Lächeln im Gesicht“, sagt Tüzgen mit Blick auf die aufkommende Frühlingsstimmung. Ihr Begleiter freut sich in den kommenden Monaten auf Open-Air-Konzerte, „und einfach bei gutem Wetter draußen zusammenkommen“, sagt er. „Corona hat uns gezeigt, auch alltägliche Dinge wieder schätzen zu lernen“, ergänzt Tüzgen.

Corona-Zeit: Menschen in Kiel haben kleine Freuden schätzen gelernt

So sieht es auch Melanie Selk. Sie ist mit ihrem Partner in der Gartenabteilung des Förde-Baumarkts unterwegs, nimmt Blumenerde und Pflanzen mit. „Ich freue mich auf jeden Fall auf die Gartenarbeit, und nach den dunklen Monaten Sonne zu tanken. So bekommt man auch etwas Ablenkung von den Geschehnissen in der Welt“, sagt sie.

Während der Zeit der Pandemie habe man vieles wieder mehr zu schätzen gelernt. „Es hat gezeigt, wie wichtig der Augenblick ist, und dass es nicht selbstverständlich ist, gesund zu sein“, sagt Selk. Dass viele Corona-Regeln nun wegfallen, sieht sie kritisch, hofft auf Eigenverantwortung der Menschen, und will einiges an Maßnahmen beibehalten, bis sich die Zahlen wieder reduzieren.

Zur Galerie Strahlender Sonnenschein trieb viele Menschen in Kiel an die frische Luft. Sie freuen sich aus unterschiedlichen Gründen auf den Frühling.

Ähnlich will sich Urd Mädge Ziegeler verhalten, die mit Hund Lüttje nach Frühlingsblumen Ausschau hält. Weiter eine Maske zu tragen, „da bricht uns ja kein Zacken aus der Krone“, sagt sie. Ziegeler freut sich auf Spaziergänge am Strand mit ihrem Hund, und auf viele kleine Freuden, „die große sind. Man muss die kleinen Freuden wertschätzen, sich mit einem Tee raussetzen. Gerade jetzt, wenn man sieht, dass es manche schwer haben.“ Sie will sich zeitnah bei der Ukraine-Hilfe in Kiel engagieren.

Etwas windiger und frischer als in der geschützten Gartenabteilung ist es an diesem Tag am Falckensteiner Strand. Das hält die Kieler Mechthild Bering und Robert Doornbos aber nicht davon ab, kurz in der Sonne am Fähranleger Platz zu nehmen. Sie mögen den Wind, haben sich vor mehr als zwanzig Jahren auf einem Segelboot kennen gelernt. Entsprechend „freuen wir uns auf das gemeinsame Segeln“, sagt Dornboos mit Blick auf die kommenden Monate.

Zwei Kieler härten sich im kalten Wasser ab

Nicht auf sondern im Wasser halten sich die hartgesottenen Marc Schweda und Adrian Duda auf. Seit etwa Ende 2021 suchen sie regelmäßig den Weg ins kalte Nass, weil es ihrer Gesundheit gut tut. Bald wird es dafür zu warm sein, doch auch das hat Vorteile: „Ich bin super gerne draußen, freue mich in erster Linie also auf die Wärme, draußen im Garten oder im Park zu sein“, sagt Schweda. „Trotzdem wird uns die Abkühlung hier fehlen. Eine kalte Dusche ist nicht das Gleiche“, ergänzt Duda.

Auch bei den kleineren Kielern kommt langsam eine frühlingshafte Stimmung auf. Der achtjährige Ole und sein Bruder Albert (4) buddeln am Strand fleißig im Sand herum. Was Ole macht, wenn es wärmer wird? Den angrenzenden Kletterpark unsicher machen. Und der kleine Michael, der mit seinem Vater in der Sonne sitzt und ein Eis genießt, will in diesem Jahr schwimmen lernen.

Hafen Kiel-Schilksee: Vorbereitungen auf die Segelsaison

Das haben Thomas und Tobias Wenzel aus Hamburg schon lange hinter sich. Sie begeistern sich für das Segeln und sind daher wie viele Gleichgesinnte heute nach Kiel-Schilksee gekommen. Hier lag ihr Boot „Glüxfall“ im Winterlager. Die beiden Brüder bereiten ihren ersten Segeltörn des Jahres vor. „Wir freuen uns natürlich aufs Segeln. Es liegt ja genug schlechte Zeit hinter uns“, sagt Thomas Wenzel, der aber auch etwas bedrückt auf die Lage in der Ukraine blickt. In Sachen Corona wolle er weiter vorsichtig bleiben, doch eine gewisse Normalität kehre ein. Die Familie sei vor Kurzem zum Ski fahren in Österreich gewesen. Dort sei Corona im Alltag im Grunde nicht mehr präsent.

Gleiches berichtet Andreas Mues aus Dänemark. Er schrubbt ein paar Meter weiter sein Boot „Delite“, bereitet es auf die Saison vor. Was für ihn die anbrechende Jahreszeit ausmache? „Das Boot wieder im Wasser zu haben, einen Kurzurlaub auf dem Boot machen und einfach eine kleine Auszeit nehmen zu können“, sagt Mues.