Ramen zählt zu den großen Foodtrends. Im Restaurant Ann in der Holtenauer Straße in Kiel ist die Nachfrage nach der japanischen Nudelsuppe so groß, dass Inhaber Shuichi Umino hier jetzt ganz darauf setzt. Ende Oktober will er in der Falckstraße dann ein zweites Ann-Restaurant mit gehobener japanischer Küche eröffnen.