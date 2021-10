Kiel

Die Zeit drängt: Ab 19. Januar 2002 müssen Autofahrer und Autofahrerinnen der Jahrgänge 1953 bis 1958 bei einer Kontrolle einen neuen EU-Führerschein als Fahrerlaubnis vorzeigen können. Der Ansturm der Betroffenen hat die Führerscheinstelle der Stadt Kiel förmlich überrollt.

Die Konstellation erinnert ein wenig an die Erfahrungen bei der oft frustrierenden Vergabe der Impftermine im Frühjahr: Die Internetseite der Führerscheinstelle muss aufgerufen werden, und je nach Glück und Tageszeit kann dort ein Termin zur Verfügung stehen. Termine sind allerdings kaum noch zu bekommen. Trotz Aufstockung des Personals und der Möglichkeit telefonischer Vereinbarungen bekommen viele Menschen auch nach tagelangen Versuchen keinen Termin.

Noch im November soll es besser werden

Nach der Berichterstattung der Kieler Nachrichten über Neuerungen beim Führerschein gab es von Lesern zum Teil deutliche Kritik an Kiel, da eine Terminvereinbarung für den Umtausch nicht möglich sei. Die Stadt hat jetzt reagiert: Wie Stadtrat Christian Zierau am Donnerstag mitteilt, soll noch im November in der Führerscheinstelle in der Saarbrückenstraße ein „Schnellschalter Führerscheinumtausch“ eingerichtet werden.

Dort können Führerscheininhaber der betroffenen Jahrgänge von 1953 bis 1958 ihre vollständigen Unterlagen ohne Termin abgeben. Unterlagen und Identität werden vor Ort auf Vollständigkeit geprüft und zur Bundesdruckerei geschickt. Die neuen Führerscheine werden nach der Bearbeitung direkt von der Bundesdruckerei an die Empfänger nach Hause zugestellt.

Neue Termine werden montags freigeschaltet

Wer einen Termin online buchen möchte, hat dazu montags die besten Chancen. Dann werden jeweils die neuen Termine freigeschaltet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Termine telefonisch zu erfragen. Die Führerscheinstelle ist unter Tel. 0431/901 2800 sowie unter der E-Mail-Adresse fahrerlaubnisbehoerde@kiel.de erreichbar.

Telefonische Terminbuchung bringt laut Stadt den positiven Nebeneffekt mit sich, dass bei der Vergabe auf besondere Dringlichkeiten für gewerbliche Kraftfahrer oder Menschen mit Auslandsreisen Rücksicht genommen werden kann.

Zusätzliche Kräfte für die Führerscheinstelle

Das Team der Führerscheinstelle wird nach Mitteilung der Stadt für diese Bearbeitung kurzfristig auch durch zusätzliche Mitarbeitende ergänzt. Erst Anfang des Jahres hatte die Stadt das Team auf sechseinhalb Planstellen verstärkt. Doch die Nachfrage nach den Führerscheinen hat wohl alle Erwartungen übertroffen.

Für Autofahrer, deren Führerschein nicht mehr rechtzeitig zum Stichtag kommt, gibt es Aussicht auf nicht ganz so strenge Ahndung. Das Land hat Kommunen und Bürgern einen Duldungszeitraum bis zur Ahndung der neuen Gesetzeslage in Aussicht gestellt, sodass Kommunen die Infrastruktur für die von der Gesetzesänderung ab Anfang 2022 betroffenen Personen jetzt aufbauen und den neuen, vereinfachten Prozess in Hinblick auf die nächsten Jahre verstetigen können, teilt die Stadt mit.

„Die in der Pandemie erprobten Lösungen waren nicht für die permanente Umsetzung gemacht, auch wenn wir hier sehr viel ausprobieren konnten. Wir schaffen jetzt ganz aktuell dauerhafte Umsetzungen“, sagt Amtsleiter Frank Festersen.

Erreichbarkeit des Bürgerservices soll verbessert werden

Das Beispiel EU-Führerschein hat auch weitere Auswirkungen. Die Anbindung der Bürgerservices wird stadtweit gerade überarbeitet und soll ab Dezember mit Gründung des neuen Stadtamtes verbessert werden. Ein Schwerpunkt soll dabei die Erreichbarkeit sein. „Wir müssen erreichbar sein“, sagt Jutta Schlemmer, die den Gründungsprozess des neuen Stadtamtes nach skandinavischem Vorbild begleitet. Das Beispiel des Führerscheinpflichtumtausches zeige eindrucksvoll, wie Gesetzesänderungen Handlungsbedarfe verschärfen können.