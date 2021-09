Kiel

Ein schwerer Verkehrsunfall in Kiel-Gaarden rückt wieder einmal einen bekannten Gefahrenpunkt in den Fokus: Ein 27-jähriger BMW-Fahrer erfasste am Donnerstag um 19.20 Uhr mit seinem M5 einen 46-jährigen Fußgänger auf der Verkehrsinsel Werftstraße/Gaardener Ring. Womöglich wurde er Opfer eines illegalen Autorennens. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen wegen eines verbotenen Rennens begonnen.

Am Freitag deuten nur noch Markierungen auf der Straße und getrocknetes Blut mehr als 20 Meter von der Verkehrsinsel entfernt auf den schrecklichen Unfall am Abend zuvor hin. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei war der 46-jährige Fußgänger gerade dabei, die Straße an der Verkehrsinsel zu überqueren, als der BMW von der Hörn kommend in Richtung Norwegenkai auf der Werftstraße angerast kam.

Fußgänger schwebt in Lebensgefahr

Der Fußgänger wurde nach dem Zusammenstoß durch die Luft geschleudert und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Er schwebt in Lebensgefahr.

Nach Angaben von Zeugen war der BMW-Fahrer deutlich zu schnell unterwegs gewesen. 50 Kilometer pro Stunde ist hier die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Zudem berichteten die Augenzeugen der Polizei, dass sich der 27-Jährige zuvor ein illegales Rennen mit einem anderen Wagen geliefert habe.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens

„Es besteht der Anfangsverdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens“, bestätigte Björn Gustke, Sprecher der Polizeidirektion Kiel. Die Polizei habe daher ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf das zweite Fahrzeug gäbe es noch nicht, ergänzte Gustke. Die Polizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, Hinweise an den Verkehrsunfalldienst beim Polizeibezirksrevier Kiel unter Tel. 0431/1601503 zu melden.

BMW-Fahrer soll über gekennzeichnete Sperrfläche gefahren sein

Der BMW-Fahrer soll bei seiner Raserei auch über eine gekennzeichnete Sperrfläche gefahren sein. Denn vor der Verkehrsinsel wird die Werftstraße einspurig. Erst in diesem Jahr setzte die Stadt diese Maßnahme um, weil der Bereich als Unfallschwerpunkt bekannt war.

Im Juni 2020 starb an gleicher Stelle ein 40-jähriger Radfahrer nach einem Zusammenprall mit einem Mercedes. Im Dezember wurde ein E-Scooter-Fahrer nach einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. In beiden Fällen hatten Rad- und Scooter-Fahrer die Straße einfach überquert, ohne auf den Verkehr zu achten.

Mitarbeiter eines benachbarten Kfz-Handels berichten, dass es dort immer wieder zu brenzligen Situationen komme. Radfahrerinnen und Radfahrer, die sowohl aus westlicher als auch östlicher Richtung die Straße überqueren wollten, seien häufig schnell unterwegs und achteten nicht auf den Verkehr. Wer diesen für kurze Zeit beobachtet, stellt aber auch fest, dass viele Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell unterwegs sind. Das letzte Wort zur Verkehrssituation vor Ort dürfte nach dem erneuten Unfall noch nicht gesprochen sein.

Gutachter soll klären, was in der Werftstraße genau passierte

Was am Donnerstagabend genau passierte, soll nun ein Gutachter klären, der von der Kieler Staatsanwaltschaft beauftragt wurde. Der Fall erinnert auch an den tragischen Unfalltod eines Radfahrers Anfang September. Er war in Kronshagen auf dem Radweg von einem Auto erfasst worden, nachdem es bei der Fahrerin einen internistischen Notfall gegeben haben soll. Auch hier hatte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter eingeschaltet. „Der Fall ist noch nicht abschließend geklärt“, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler auf Nachfrage.

BMW-Fahrer wollte seine Fahrzeugschlüssel nicht abgeben

Nach dem Unfall in Gaarden ermittelt die Polizei gegen den 27-jährigen Unfallfahrer auch wegen fahrlässiger Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte. Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Anfangsverdacht des illegalen Autorennens die Beschlagnahmung seines Führerscheins und des BMW’s angeordnet.

Doch der BMW-Fahrer, der wie sein 30-jähriger Beifahrer unverletzt blieb, hatte sich laut Polizei am Unfallort wenig kooperativ gezeigt, als man von ihm Führerschein und Fahrzeugschlüssel haben wollte. Die Beamten nahmen den 27-Jährigen daher vorläufig fest und brachten ihn auf das 4. Revier. Dort wurde er im Beisein seines Anwalts weniger später wieder entlassen.