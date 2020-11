Wie der vor dem Zielstrich eingeholte Sprinter, wie das Gegentor in der Nachspielzeit, wie die verpasste Tonne auf der Förde: Am 29. November 2015 zerplatzten Olympia-Träume. Kiel sagte zwar deutlich Ja zu den Olympischen Spielen 2024, Hamburg aber knapp Nein. Was bleibt, fünf Jahre danach?