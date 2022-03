Für Tempo 30 in der ganzen Stadt: Kiel tritt Städtebündnis bei

Kiel

Tempo 30 als Regel in ganz Kiel rückt näher. Auf Antrag des Oberbürgermeisters Ulf Kämpfer (SPD) soll die Stadt dem Bündnis „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beitreten. Dessen erklärtes Ziel: 30 km/h als Regelhöchstgeschwindigkeit innerorts, auch auf Hauptverkehrsstraßen. Tempo 50 oder andere Höchstgeschwindigkeiten sollen zur Ausnahme werden.

Die erste Hürde hat der Kämpfer-Plan jetzt genommen. Der Innen- und Umweltausschuss der Ratsversammlung hat dem Beitrittsantrag mit der Mehrheit von SPD, Grünen und Linken zugestimmt. CDU und FDP enthielten sich der Stimme, die AfD stimmte dagegen.

Kämpfer legt seinen Antrag am kommenden Mittwoch auch dem Hauptausschuss und danach zur endgültigen Entscheidung der Ratsversammlung vor. In beiden Gremien stellt Rot-Grün ebenfalls die Mehrheit.

Das Städtebündnis mit mehr als 80 Mitgliedskommunen von Köln bis Brücken-Hackpfüffel übt Druck auf den Bund aus. Bislang verwehrt das Straßenverkehrsrecht des Bundes es Städten und Gemeinden, auch auf übergeordneten Straßen nach eigenem Ermessen Tempo 30 anzuordnen. Das soll der Bund nach dem Willen des Bündnisses ändern.

Sieben plus 77 Städte sind schon dabei Sieben Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetags haben am 6. Juli 2021 die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ ins Leben gerufen: die Landeshauptstadt Hannover, Leipzig, Aachen, Augsburg, Münster, Ulm und Freiburg. 77 weitere Städte sind der Initiative bereits beigetreten (Stand: Ende Januar 2022). Darunter sind die Metropolen Köln und Frankfurt/Main, die Landeshauptstädte Düsseldorf und Saarbrücken sowie die mit Kiel vergleichbaren Städte Darmstadt, Karlsruhe, Mannheim, Braunschweig, Oldenburg und Halle/Saale. Das Bündnis verlangt eine Änderung des Straßenverkehrsrechts. Es beruft sich auf eine Entschließung, die der Deutsche Bundestag am 17. Januar 2020 mit Mehrheit verabschiedet hat. Darin wird der Bund aufgefordert, „es Kommunen durch eine Veränderung der gesetzlichen Vorgaben zu erleichtern, innerorts die Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 km/h für ganze Straßen unabhängig von besonderen Gefahrensituationen anzuordnen“. Das müsse auch für Hauptverkehrsstraßen gelten.

Kämpfer zitiert in der Begründung seines Antrags aus einem dreiseitigen Grundsatzpapier des Städtebündnisses. „Eine stadt- und umweltverträgliche Gestaltung der Mobilität ist Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Städte“, heißt es darin. „Ein wesentliches Instrument zum Erreichen dieses Ziels ist ein stadtverträgliches Geschwindigkeitsniveau im Kfz-Verkehr auch auf den Hauptverkehrsstraßen.“

Eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h habe „erhebliche positive Auswirkungen“, heißt es in dem Papier. Die Straßen würden wesentlich sicherer und leiser, gewönnen Multifunktionalität, die Luft könne sauberer werden, und schließlich: „Die Straßen werden wieder lesbarer, Regeln einfacher und nachvollziehbarer, das Miteinander wird gestärkt, der Schilderwald gelichtet.“ Andere Höchstgeschwindigkeiten sollten „je nach örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen“ die Ausnahme sein.

Kämpfer legt auch Wert auf diese Feststellung in den Grundsätzen: „Tempo 30 ist eine Maßnahme für die Städte und Gemeinden und die Menschen, die dort wohnen – jedoch keine Maßnahme, die sich gegen den Autoverkehr richtet.“ Die Leistungsfähigkeit für den Verkehr werde nicht eingeschränkt, die Aufenthaltsqualität dagegen spürbar erhöht.

Erklärung des Städtebündnisses 1. Wir bekennen uns zur Notwendigkeit der Mobilitäts- und Verkehrswende mit dem Ziel, die Lebensqualität in unseren Städten zu erhöhen. 2. Wir sehen Tempo 30 für den Kraftfahrzeugverkehr auch auf Hauptverkehrsstraßen als integrierten Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädtischen Mobilitätskonzepts und einer Strategie zur Aufwertung der öffentlichen Räume. 3. Wir fordern den Bund auf, umgehend die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Kommunen ... ohne weitere Einschränkungen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort anordnen können, wo sie es für notwendig halten. 4. Wir begrüßen ein vom Bund gefördertes begleitendes Modellvorhaben, das wichtige Einzelaspekte im Zusammenhang mit dieser Neuregelung vertieft untersuchen soll (u. a. zu den Auswirkungen auf den ÖPNV, zur Radverkehrssicherheit und zu den Auswirkungen auf das nachgeordnete Netz), um ggf. bei den Regelungen bzw. deren Anwendung nachsteuern zu können.

Der SPD-Umweltpolitiker Axel Schnorrenberg begrüßte im Ausschuss die Vorlage der Verwaltung. Sie greife eine „fast weltweit geführte Diskussion“ auf. Tempo 30 diene dem Schutz der Schwächeren im Straßenverkehr und der Vermeidung von Unfällen. Schnorrenberg empfahl, „mit Augenmaß vorzugehen“. Er nannte Spanien als Vorbild. In spanischen Städten gelte auf zweispurigen Straßen Tempo 30, auf mehrspurigen Straßen Tempo 50 als Höchstgeschwindigkeit.

Der grüne Umweltpolitiker Jürgen Meereis äußerte seine Zufriedenheit mit der Vorlage. Er sprach von mehr Verkehrssicherheit und einer „Klima-Entlastung, ohne dass die Leistungsfähigkeit der Straßen eingeschränkt wird“. Meereis betonte: „Es geht um die Selbstbestimmung der Kommunen.“ Das bedeute ausdrücklich nicht, „dass Kiel Tempo 30 einrichten muss“. Sondern nur kann.

Tempo 30 als Paket mit vielen Vorteilen

Seine Parteifreundin Dagmar Hirdes jubelte: „Dafür mache ich seit vielen Jahren Politik!“ Eine unübersichtliche Abfolge von Tempo 30 – 50 – 30 – 50 auf einzelnen Straßen führe „zu nichts Vernünftigem“, sagte die Ratsfrau. Es gefährde zum Beispiel Radfahrende, wenn Autos „kamikazeartig“ die Geschwindigkeit erhöhten. Tempo 30 als Regel habe „ein ganzes Paket“ von Vorteilen, „das wir damit erledigen können“.

CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz sagte, eine Regelbegrenzung auf 30 km/h „finden wir nicht richtig“. Die Straßenverkehrsordnung solle bundeseinheitlich bleiben, damit in allen Kommunen klar sei, was gilt. Dem grundsätzlichen Gedanken einer „angemessenen Geschwindigkeit“ wolle seine Fraktion sich aber nicht entgegenstellen, so Kreutz. Deshalb enthalte sie sich der Stimme. Der pensionierte Polizist widersprach der Annahme, die Geschwindigkeit sei eine häufige Unfallursache in der Stadt. Das gelte nur auf Autobahnen.

Das rief den früheren Polizisten Andreas Arend auf den Plan. Der SPD-Ratsherr wies darauf hin, dass geringere Geschwindigkeiten auch in Städten immerhin die Unfallfolgen verringerten.

Die Ausschussmitglieder von Linken, FDP und AfD beteiligten sich nicht an der Debatte.