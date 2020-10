Der Reparatur-Marathon an der Geblenzbrücke ist eröffnet. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr begannen Techniker mit der Erneuerung eines Rohrstücks an einer der wichtigsten Fernwärmeleitungen in Kiel. 2500 Haushalte und rund 300 Häuser in Gaarden sind deshalb ohne warmes Wasser.