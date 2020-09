Kiel

Wirklich damit gerechnet, dass sie einen Leguan einsammeln muss, hat Tierpflegerin Sabine Giese nicht. Die Mitarbeiterin des Kieler Tierheims Uhlenkrog war zusammen mit einer Kollegin am Mittwoch an den Falckensteiner Strand gerufen worden.

"Uns war eine 70 Zentimeter große Echse gemeldet worden." Doch Giese erwartete, dass die Größe des in den Bäumen sitzenden Tieres überschätzt worden war. "Man hat das öfter: Man wird zu einem Greifvogel gerufen und dann ist das eine Taube.

Leguan wurde am Falckensteiner Strand mit dem Kescher gefangen

Bei der Ankunft unter den Bäumen in der Nähe des Kletterwalds stellte sich dann jedoch heraus, dass es sich nicht um ein kleineres Reptil, sondern um einen Leguan handelte. "Ich habe ihn erst nicht gesehen, dabei saß er direkt vor meinen Augen", so Giese. Das Tier habe komplett ruhig auf einem Ast gesessen. "Ich habe ihn mit einem Kescher abgepflückt wie einen reifen Apfel." Danach sei er in einen Jutebeutel gekommen und ins Tierheim transportiert worden.

Dort angekommen richtete Giese, die gerade eine Zusatzqualifikation zur Pflege von Reptilien abgeschlossen hat, eine Wildtierbox her. Unten findet sich eine Futterstelle, mehrere Äste bieten Klettermöglichkeiten bis unter die Decke der Box. Auf einem der Äste liegt der Leguan am Freitagvormittag unter einer Wärmelampe und verhält sich ruhig.

Unterbringung im Tierheim Uhlenkrog nur vorübergehend

Diese Bleibe ist allerdings nur provisorisch: "Eigentlich werden hier Schwäne oder Möwen untergebracht", erklärt Tierheimleiterin Katja Dubberstein. Um dem Leguan besser gerecht werden zu können, sollte er noch am Freitagnachmittag umziehen, zu einem privaten Halter mit entsprechenden Anlagen.

Ein Terrarium reiche einem Leguan nicht aus, erklären Dubberstein und Giese. "Die brauchen ganze Räume", so Giese. Denn ein grüner Leguan werde im Schnitt 1,60 Meter groß, manche Exemplare erreichen gar eine Länge von 2,20 Meter. Und einzeln sollte man sie eigentlich nicht halten, sagt Giese.

Neben dem Platz müssen es die wechselwarmen Tiere, die sonst auf Bäumen im Regenwald leben, auch warm haben. "Es ist nicht möglich, diese Tiere artgerecht zu halten", sagt Dubberstein. Sie sei dagegen, Leguane als Haustiere zu halten. "Wir würden das mit unseren Wildtieren wie Füchsen ja auch nicht machen."

Neben der anspruchsvollen Haltung sind Leguane aus einem weiteren Grund keine Tiere für zu Hause: Sie können gefährlich werden. "Sie haben lange, scharfe Krallen, mit denen sie kratzen können", erklärt Giese. Zudem könnten sie auch beißen und mit ihrem Schwanz schlagen. Dieser mache über die Hälfte eines Leguankörpers aus. Zudem würden sie nie wirklich zahm werden. "Sie gewöhnen sich höchstens an den Menschen."

Kieler Tierheimleiterin vermutet, dass der Leguan ausgesetzt wurde

Während sich der laut Giese noch junge Leguan erholt, ist noch ungeklärt, wie er überhaupt an den Falckensteiner Strand kam. Die Polizei hat dazu keine neuen Erkenntnisse. Tierheimleiterin Dubberstein vermutet, dass er beim Kletterwald ausgesetzt wurde. "Da sind ja keine Wohnungen in der Nähe." Bislang habe sich zudem kein Besitzer im Tierheim gemeldet. Dieser müsste allerdings auch zunächst belegen, dass er das Tier legal erworben hat. Dafür seien verschiedene Bescheinigungen wie die CITES-Papiere nötig, so Dubberstein. Die Unterlagen dienen zur Kontrolle für den Im- und Export geschützter Tiere.

Sollte sich der Besitzer nicht finden, werde die Vermittlung des Leguans kompliziert, so Dubberstein. "Selbst wir im Tierheim haben ja Schwierigkeiten, ihn tiergerecht unterzubringen."

Unterdessen hat die Tierschutzorganisation Peta aufgrund der Vermutung, dass der Leguan ausgesetzt wurde, eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise auf einen möglichen Halter ausgeschrieben.

Grüne Leguane sind in Amerika heimisch Der grüne Leguan lebt in tropischen Gebieten in Mittel- und Südamerika, überwiegend in den Bäumen. Auch im Süden der USA sind manche Tiere zu finden. Der Pflanzenfresser ist wie alle anderen Reptilien wechselwarm, seine Körpertemperatur entspricht also der Umgebungstemperatur und er ist bei niedrigeren Temperaturen weniger aktiv. Das kann durchaus Folgen haben: So warnte der US-Wetterdienst im Januar davor, dass Leguane aufgrund einer Kältewelle in Florida von den Bäumen fallen könnten. In freier Wildbahn können die Tiere bei Bedrohung allerdings auch von Bäumen ins Wasser springen, um zu entkommen. Trotz des Namens können grüne Leguane auch andere Farben, etwa Brauntöne, aufweisen.

