Ein Hingucker ist das Aufstiegsbauwerk in den Sophienhof in Kiel nicht. Deshalb soll ein städtebaulicher Wettbewerb dafür sorgen, dass der Eingang in das Einkaufszentrum aufgehübscht wird. Schon im März werden die ersten Ergebnisse umgesetzt, die eine große Erleichterung für Passanten sein werden.