Kiel

Elf Stände durften insgesamt den Verkauf aufnehmen, befristet für vier Wochen – wenn die Pandemie es erlaubt.

Passanten freuen sich über die Öffnung der Buden

Einer von ihnen ist Peter Brühl (50), der in der Fußgängerzone am Asmus-Bremer-Platz seinen Crêpes-Stand aufgebaut hat. Seit 35 Jahren ist er in diesem Geschäft und sah sich im vergangenen Jahr wie so viele Schausteller dazu gezwungen, Kredite aufzunehmen. Die Überbrückungshilfen kamen erst vor zwei Wochen – und reichten lange nicht aus, sagt Brühl. Dennoch bleibt er positiv, da es „eh nichts bringt, sich aufzuregen“ und er ja merke, wie sehr sich die Menschen über die Öffnung der Buden freuen. Außerdem habe es ihn nicht so schlimm getroffen wie Karussell- oder Riesenradbetreiber.

Investition in ein Riesenrad hat sich bisher nicht gelohnt

Drei Buden weiter steht Kathrin Fuchs (30), die eine Süßwarenbude betreibt. Auf sie trifft genau das zu. Vor über einem Jahr entschied sie sich dazu, ein Riesenrad zu kaufen, das sie nun abbezahlen muss, ohne dass sie Einnahmen hat. Fuchs gehört zu den wenigen Schaustellern und Schaustellerinnen, die über die Weihnachtszeit ihren Stand öffnen durften. Aufgrund fehlender Kundschaft lohnte es sich jedoch nicht. Sie entschied sich, den Stand vorzeitig wieder abzubauen. Trotz dieser Rückschläge ist sie erleichtert, wieder öffnen zu können. Nicht nur, weil endlich wieder Geld in die Kasse kommt.

Lesen Sie auch: So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel

Nebenan unterhält sich gerade Kristina Barsegan (46) mit einer Mitarbeiterin, die belegte Brötchen verkauft. Die meisten Buden sind „Ein-Mann“- oder Familienbetriebe. Angestellte gibt es nur selten. Mitte vergangenen Jahres sah sich Barsegan dazu gezwungen, ihr Team in Kurzarbeit zu schicken. Trotz der Freude über die Öffnung erzählt sie resigniert, dass drei weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unverändert in Kurzarbeit sind.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Betreiber befürchten bereits den nächsten Rückschlag

Pandemie hin oder her: So wie es jetzt ist, könne es nicht mehr weitergehen, da sind sich alle einig. Ohne baldige Öffnungsperspektiven gehe es bei allen Budenbetreibern um die Existenz. Den nächsten Rückschlag könnte es schon in Kürze geben. Sollte der Einzelhandel wegen hoher Inzidenzwerte seine Türen wieder schließen, müssten auch die Buden den Betrieb einstellen.

Von Nele Beckmann