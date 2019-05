Ein unbekannter Mann hat am Sonnabend gegen 21 Uhr einen Imbiss in der Hamburger Chaussee 107 überfallen. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Der Maskierte habe den Betreiber mit einer Pistole bedroht und einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.