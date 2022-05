Gaarden

Gemessen an den laufenden und geplanten Bauprojekten ist der Kieler Stadtteil Gaarden spannend wie kaum ein anderer Bereich in der Landeshauptstadt. Die rasante Bebauung an der Hörn, das „verrückte Hochhaus“ an der Werftbahnstraße, das Posthofgelände, die Technische Fakultät der Uni Kiel, aber auch die unter Regie der Vonovia betriebene Aufwertung der Wohnungen am Sandkrug zum „Förde Quartier“ – all das und manches mehr betrachtet Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) als „bauliche Marker einer Entwicklung zum Positiven“.

Als er am Mittwochabend im Ortsbeirat Gaarden den mittlerweile dritten Zwischenbericht zu „Gaarden hoch zehn“ vorstellte, räumte der Rathaus-Chef aber auch ein, dass dies nicht das komplette Bild des Stadtteils zeichne. Wer nicht dort lebt, betrachtet Gaarden nach Kämpfers Wahrnehmung zwar tatsächlich stark unter dem Aspekt des rasanten baulichen Geschehens, die Menschen vor Ort jedoch sehen das Ganze durch eine andere Brille: „Da geht es um Sauberkeit, Sicherheit, die Qualität von Kitas oder Schulen und viele andere Dinge des Alltags.“

Geldbußen gegen Rattenplage

Wenn jemand von seiner Wohnung aus ständig auf einen Hinterhof „voller Müll und im schlimmsten Fall auch Ratten“ blicke und sich dann zum Wegziehen entschließe, sei das verständlich und zugleich ein Alarmsignal, sagte Kämpfer. Etlichen Hauseigentümern und Mietern sei die Stadt deshalb zuletzt „ordnungsrechtlich auf die Füße getreten“ – inklusive empfindlicher Geldbußen.

Dieses Vorgehen zeige aus Kämpfers Sicht Wirkung und spreche sich besonders unter Vermietern, die ihre Immobilien als pure Euro-Maschinen betrachten, nach und nach herum. Den Stein der Weisen in Sachen Müll und Sauberkeit habe innerhalb und außerhalb des Rathauses aber noch niemand gefunden. „Es braucht einen langen Atem“, gab Kämpfer zu.

Sehr viele Umzüge in Gaarden

Ein Grund für den vielen Abfall in Gaarden-Ost ist ohne Zweifel hohe Fluktuation: Mehr als ein Drittel der gut 18 000 Einwohner zieht innerhalb eines Jahres um, entsprechend hoch ist das Aufkommen an ausgemusterten Dingen. Auch deshalb will die Stadt das Thema Lebensqualität höher hängen, und zwar umfassender als nur mit Blick auf Freizeitangebote wie Katzheide oder Sportpark. Zahlreiche Rückmeldungen signalisieren laut Kämpfer etwa, dass die zusätzlichen Kräfte an den Kitas und auch den ersten und zweiten Klassen der Grundschulen im Stadtteil „Gold wert“ seien.

Hinzu kommen etliche Projekte für Kinder, Jugendliche, auch Zugezogene aus neuen EU-Ländern wie Rumänien und vor allem Bulgarien. Gerade bei Letztgenannten ist nach Einschätzung von Kämpfer Geduld gefordert, aber auch ein steter Blick darauf, dass die Integrationskraft von Gaarden nicht überfordert werde.

Gaarden will mehr Ordnungsdienst

Der Ortsbeirat teilte am Mittwoch die Darstellung in dem Zwischenbericht überwiegend und stellte zusätzliche Forderungen wie die nach mehr Präsenz des städtischen Ordnungsdienstes. Der ehemalige Ratsherr Wolfgang Schulz regte an, darauf zu achten, dass die vielen neuen Baugebiete von vornherein ins bestehende Gaarden eingebunden werden. Damit, so seine Hoffnung, könne in einigen Jahren tatsächlich ein Miteinander von neuer Qualität erwachsen.

Theaterschiff darf zur Kieler Woche bleiben

„Stadt Kiel hoch zehn“ jubeln unterdessen sinngemäß die Verantwortlichen des Theaterschiffs an der Hörn. Nachdem sie in der April-Sitzung des Ortsbeirats darüber geklagt hatten, dass der eigentlich zur Kieler Woche vereinbarte Umzug des Frachters an einen anderen Liegeplatz angesichts der coronabedingten Einnahmeausfälle existenzbedrohend sei, setzte sich Ulf Kämpfer erfolgreich fürs Bleiben ein. Kommentar von Theatermacher Thomas Hamann: „Das hilft uns sehr. Wir sind nahezu glücklich.“