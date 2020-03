Der neue Fahrstuhl für die Gaardener Brücke naht

Kiel

Vier Millionen Fahrten und damit stolze 32 000 Kilometer hat der Aufzug inzwischen hinter sich. „Das ist eine ganze Menge“, sagt Andree Lohse von der Immobilienwirtschaft der Stadt. Weil in all der Zeit obendrein Fahrstuhlpinkler und Schmierfinken jedweder Art immer wieder die unappetitlichsten Verschmutzungen angerichtet hatten, ist jetzt die Zeit für eine komplette Erneuerung der Kabine gekommen. Auf dem Gummiboden der Kabine und in diversen Hohlräumen haben die Hinterlassenschaften durchgeknallter Aufzugfahrer laut Lohse zu so starken Duftmarken verdichtet, dass selbst die täglich vorgenommene Reinigung der Kabine nur begrenzte Wirkung zeigen konnte.

Um die alte Kabine herum soll von der Firman Rudolf Prey die neue gebaut werden

In den Hallen der Firma Rudolf Prey, die den Aufzug einst gefertigt hat, soll in den kommenden Wochen um wahrscheinlich nur wenige wiederverwendbare Elemente der alten Kabine herum eine neue gebaut werden. Heller als zuvor soll sie werden, vor allem robuster und pflegeleichter, kündigt Peter Warthenpfuhl vom Hochbauamt an. So wird der Boden aus leicht zu reinigendem geriffelten Edelstahl gefertigt, an allen Ecken und Kanten wird außerdem darauf geachtet, dass keine Hohlräume entstehen.

Seit es eine Kameraüberwachung gibt, wird es langsam sauberer

All das und vor allem die Ende 2018 aktivierte Kameraüberwachung, auf deren Wirken NDR-Oma Rosi im Fahrstuhl mit eindringlicher Stimme aus dem Lautsprecher jeden Besucher hinweist, dürfte künftig die Benutzung des Fahrstuhls angenehmer oder zumindest weniger unangenehm denn je machen. Das jedenfalls hofft Peter Warthenpfuhl, der seinen Optimismus mit recht ermutigenden Erfahrungswerten untermauert. Seit im Fahrstuhl gefilmt wird und sich das herumgesprochen hat, kommt es noch ungefähr alle vier bis fünf Wochen zu einem „Ereignis“, wie sich der Baudirektor ausdrückt. Unterm Strich gab es in dieser Zeit 20 Pinkel-Attacken, darunter befand sich ein Mehr- oder genauer gesagt Fünffach-Ferkel, das ebenso wie fünf weitere Pinkler identifiziert werden konnte. Gewöhnlich setzt es dann ein Bußgeld von 120 Euro, für hartgesottene Sünder kann es deutlich teurer werden.

Zum Ende der Osterferien soll der neue Lift in Betrieb sein

Für die Erneuerung des Fahrstuhls haben die Zuständigen der Stadt ungewollt einen günstigen Zeitpunkt erwischt, weil die Corona-Gefahr das Treppensteigen in frischer Luft ohnehin zur gesünderen Alternative macht. Wenn zumindest nach aktueller Planung Ende der Osterferien die acht Meter hinauf nach Gaarden wieder im Lift überwunden werden können, soll ein Schild dafür werben, nur einzeln einzusteigen.

Finanziert wird die Aktion über das von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) aufgelegte Programm „Gaarden hoch zehn“. Die Ratsversammlung hatte vergangenes Jahr 50 000 Euro bewilligt, um Sicherheit und Sauberkeit auf der Brücke zu erhöhen. Teilweise wurde das Geld schon für helleres Licht und andere kleinere Verbesserungen ausgegeben, der überwiegende Rest wird wohl für die neue Kabine fällig.

Doch lohnt sich die Investition überhaupt noch, nachdem sich jetzt endlich eine Vollendung der Gaardener Brücke abzeichnet? Peter Warthenpfuhl ist der Meinung, dass das der Fall ist. Auch wenn das Grundstück an der Brücke verkauft ist und bebaut werden soll, könnte es nach seiner Einschätzung durchaus noch fünf Jahre dauern, bis ein Fahrstuhl an dieser Stelle tatsächlich überflüssig wird.

