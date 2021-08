Kiel

Sie soll die dringend benötigte und längst überfällige Verbindung zwischen Ost- und Westufer sein: die Gaardener Brücke. Mit den Ende Juli vorgestellten Plänen für die Bebauung der letzten freien Grundstücke an der Hörn ist nun auch Bewegung in die Fertigstellung der Brücke gekommen. In Zusammenarbeit mit dem Investor, der Baum meravis Waterkant Immobilien GmbH, soll es unter Federführung der Stadt ein Qualifizierungsverfahren mit Vorschlägen für die Vollendung der Gaardener Brücke geben.

Dass diese Entscheidung nicht im stillen Kämmerlein getroffen wird, dafür setzt sich die Initiative „Mitte Kiel“ ein. Die Gruppierung will vor allem eine stärkere Verbindung zwischen West- und Ostufer schaffen und setzt dabei auf Beteiligungsmöglichkeiten aus der Bevölkerung. „Mitte Kiel“ will die Hörnbebauung als Chance nutzen, um die Fläche am Wasser mit neuem Leben zu füllen – samt Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Kielerinnen und Kieler.

Mitspracherecht bei der Gestaltung der Gaardener Brücke

Passend dazu hat sich „Mitte Kiel“ am Sonnabend auf und an der Gaardener Brücke versammelt. „Wir wünschen uns ein Mitspracherecht für die Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung der Brücke“, sagt Projektleiterin Viola Ketelsen. Dafür ist die Initiative bereits in Gesprächen mit der Stadt. Gemeinsam mit Studierenden der Fachhochschule und der Muthesius-Kunsthochschule wurden in dem Projekt „Kiel verbinden“ Ideen entwickelt, wie die Gaardener Brücke gestaltet werden könnte. Viele Wünsche drehen sich um Nachhaltigkeit, Begrünung und Mobilität. Es müsse darauf geachtet werden, dass sowohl Fußgänger als auch Radfahrer genügend Platz hätten. Außerdem soll die Fläche, die nicht bebaut wird, zu einem Erlebnisraum umgestaltet werden.

Diese Vorschläge wurden am Sonnabend auf dem Bauwerk gezeigt. „Wir wollen greifbare Ergebnisse präsentieren, die wir an die Stadt weitergeben können“, sagt Anne-Lena Cordts von der Initiative. Regelmäßigen Austausch mit dem Stadtplanungsamt und dem Referat für Kreative Stadt gebe es bereits. Auf langfristige Sicht hofft die Initiative, in die Jury-Entscheidung zur Gestaltung der Gaardener Brücke einbezogen zu werden.

Kritik an fehlenden Sozialwohnungen

Die vorgestellten Plänen zur Bebauung der letzten freien Grundstücke an der Hörn sieht die Initiative kritisch. „Mitte Kiel“ stört sich vor allem daran, dass es keinen sozial geförderten Wohnraum geben wird. „Daran können wir nun aber nichts ändern“, sagt Viola Ketelsen. Daher geht der Blick nach vorne. „Wir wollen versuchen, dort Einfluss zu nehmen, wo es noch geht.“ Und das ist die Gaardener Brücke.

Wie berichtet, errichtet die Baum-Immobiliengruppe am Südufer des Germaniahafens Gebäude für 294 Wohnungen sowie für Gewerbeflächen, ein Hotel und einen Bürokomplex. Da die Besitzerin des jahrzehntelang brachliegenden Grundstücks, Sybille Schmidt-Sindram, für den Verkauf der 11 000 Quadratmeter großen Fläche an die Baum-Gruppe viel Geld verlangte, sah sich die Stadt zu einem Entgegenkommen gezwungen. Entgegen der städtischen Vorgabe, dass bei Neubauprojekten 30 Prozent sozial geförderte Wohnungen entstehen sollen, muss die Baum-Unternehmensgruppe keinen geförderten Wohnraum schaffen. Die Stadt begründet diesen Kompromiss damit, dass sich ohne dieses Entgegenkommen kein Investor gefunden hätte, der das Areal, das den Schlussstein bei der Hörn-Bebauung bildet, gestaltet.