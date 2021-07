Kiel

Wer zu Fuß nach Gaarden möchte, hat nun die Möglichkeit, die Geschichte des Kieler Stadtteils im Vorbeigehen zu betrachten. Denn an der unvollendeten Seite der Gaardener Brücke, in Richtung Hörn, hängt ein neues Transparent mit einem alten Wandbild. Es ersetzt ein altes, hellblaues Bild.

Das Original des neuen Motivs, eine Wandmalerei der Mönkeberger Bau-Künstlerin Helene Blum-Gliewe von 1961, existiert zwar noch, ist aber heute nicht mehr zu sehen. Das Bild schmückte die Schalterhalle der Filiale der Kieler Volksbank in der Elisabethstraße 44.

Original befindet sich in ehemaliger Kieler Volksbank-Filiale

Die Filiale ist inzwischen geschlossen und die Wandmalerei überklebt. „Es ist sehr schwer, die Tapete wieder zu entfernen“, berichtet Sabine Leonhardt. Sie ist Restauratorin für Wandmalerei und Architekturoberflächen und hat für die Stadt die Wand mit dem Bild genau unter die Lupe genommen.

Doch Leonhardt hat sich nicht nur mit dem Original beschäftigt. Ihr ist es mit zu verdanken, dass ein noch erhaltener Entwurf der Wandmalerei für das Transparent abfotografiert werden konnte und das Motiv so wieder für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden konnte. „Es ist toll, dass das Bild nun an der Gaardener Brücke zu sehen ist“, so Leonhardt.

In ihrem Wohnort Mönkeberg sei sie über Helene Blum-Gliewe gestolpert, weil in dem Ort, in dem auch die Künstlerin lebte, viele Werke von Blum-Gliewe zu sehen seien, berichtet Leonhardt. Sie befasste sich intensiv mit der Künstlerin, machte einen noch lebenden Verwandten aus, der schließlich Leonhardts Buchprojekt „Helene Blum-Gliewe: Vom Bühnenbild zur Kunst am Bau“ finanzierte.

Der Verwandte übergab Leonhardt im Zuge ihrer Recherche zahlreiche Entwürfe der Künstlerin. Auch der Entwurf der Wandmalerei aus der Volksbank-Filiale war dabei. „Es war eines ihrer ersten Werke“, so Leonhardt.

Bild an Gaardener Brücke zeigt die historische Entwicklung des Stadtteils

Auf dem Bild zu sehen ist die historische Entwicklung Gaardens von 1232 bis 1961 – dem Jahr, in dem es geschaffen wurde. Von Fachwerkhäusern, Fischernetzen und einer Windmühle über Werftgebäude bis hin zu Hochhäusern lässt sich der Wandel im Osten Kiels über die Jahrhunderte erkennen.

„So wie die Brücke für eine Zukunft steht, die nicht vollendet ist, steht auch das Bild dafür“, sagt der Städtische Baudirektor Peter Warthenpfuhl. Er ist zuversichtlich, dass der Wandel, dem Gaarden ständig unterworfen sei, gelingen könne, weil er etwa nach dem Zweiten Weltkrieg schon einmal gelungen sei. Und Leonhardt hat noch eine Hoffnung, immerhin sind seit der Entstehung des Wandbilds einige Jahrzehnte vergangen: „Vielleicht regt es ja andere dazu an, Werke zur Entwicklung Gaardens in den letzten 60 Jahren zu schaffen.“

Von Jördis Früchtenicht