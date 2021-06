Kiel

Die Idee für das Projekt kam dem Geschäftsführer der Diakonie Altholstein Heinrich Deicke und dem Fotografen Sven Zimmermann bei einer Reise mit einem Hilfswerk nach Indien. „Wir haben uns mit den Themen ´Krankheit und Versorgungsstruktur` beschäftigt“, erzählt Deicke. Die beiden entwickelten das Vorhaben, ein Buch zum Thema „Demenz“ mit Fotos und Geschichten von Kieler Betroffenen auf den Weg zu bringen. „Es soll etwas von den Ängsten und dem Schrecken nehmen, die mit der Krankheit verbunden sind“, meint der Geschäftsführer.

Projekt startete vor der Pandemie

In der Demenz-WG des Gustav-Schatz-Hofes in Gaarden leben zwölf Mieter und Mieterinnen in eigenen Wohnungen. Ein großer Teil ihres Lebens spielt sich im Gemeinschaftsbereich mit offener Wohnküche ab. Das Betreuungsteam strukturiert den Alltag und begleitet die Bewohnerschaft.

Zum Einstieg in das Projekt, das noch vor der Corona-Zeit gestartet ist, hat Zimmermann mit der Band „Godewind“ in der Wohngemeinschaft Stücke aus dem volkstümlichen Repertoire der Musikgruppe gespielt. So sei er schnell in Kontakt zu den Bewohnern und Bewohnerinnen gekommen, berichtet der 55-Jährige. Seitdem hat er etwa 25-mal die WG aufgesucht, um Fotos von ihnen aufzunehmen und mit ihnen, aber auch den Angehörigen ins Gespräch zu kommen. „Zunächst bin ich einfach hineingeschneit“, schildert der Autor. „Doch ich wurde vielfach ignoriert.“ Daher entschied er sich, die WG zu besonderen Gelegenheiten zu besuchen, zum Beispiel zur Bewegungsrunde, zum gemeinsamen Kochen oder zum Musiknachmittag.“ Hier gelang es dem Fotografen, Momente des Glücks und der tiefen Zufriedenheit einzufangen, die sich in den Gesichtern der drei Bewohnerinnen und zwei Bewohner, die er begleitete, widerspiegelten.

Nicht auf die Bedürftigkeit reduziert

Die Angehörigen stellten Fotos aus früheren Zeiten zur Verfügung. „Ich war gleich sehr aufgeschlossen für das Projekt“, erzählt Kerstin Rogowski, deren Mutter dement ist. „Im Buch werden die betroffenen Menschen nicht auf ihre Bedürftigkeit reduziert, sondern es werden die aktiven Seiten gezeigt.“ Das entspreche dem Motto ihrer fast 90-jährigen Mutter, welches laute: „Das Leben ist bunt.“

Auch wenn zahlreiche Fähigkeiten verloren gegangen seien, habe ihre Mutter „noch viel von ihrem liebenswerten Charakter erhalten“. Dem Eindruck der Tochter nach ist die fast 90-Jährige zufrieden. Und wann ist Hannelore Siewert glücklich? „Wenn ich komme und wenn sie singt“, lautet die spontane Antwort der Tochter.

Auch Antje Singert weiß, dass ihre Mutter Hilde Rumohr, die sich nur noch durch ihre Mimik ausdrücken kann, Freude an Musik empfindet. „Manchmal brummt sie einfach mit.“ Glücklich wirke die 87-Jährige auch, wenn sie nicht allein sei und Gelegenheit habe, das Leben um sie herum zu beobachten. Für die Töchter war es ein Prozess, sich mit der Erkrankung ihrer Mütter zu arrangieren.

Momente des Glücks

Beide profitieren von den Angehörigentreffen. „Es ist wichtig, die Situation zu akzeptieren, nicht ungeduldig zu werden und nicht die gleichen Anforderungen wie früher zu stellen“, meint Rogowski. Sie freue sich über die enge Verbindung zu ihrer Mutter. Und Singert spürt trotz der Veränderungen „das Vertraute in der Beziehung“.

Die beiden Angehörigen sind begeistert von dem Buch. Zu den Fotos von heute und früher hat der Autor kurze, teils poetisch wirkende Texte gestellt, die Einblicke ins Leben und die Lebenseinstellung der fünf Personen geben. Immer besser hat Zimmermann im Laufe der Zeit die WG-Bewohnerschaft kennengelernt und immer vertrauter ist sie ihm geworden. „Eine Seniorin hat den Schalk im Nacken; auch auf ihren Kinderfotos ist mir dieser Zug an ihr aufgefallen“, berichtet er. Und in einer musikalischen Stunde sei eine Bewohnerin so beseelt gewesen, dass sie ihm spontan die Wange gestreichelt habe. „Das war auch für mich ein Moment des Glücks“, so der Fotograf.

Das Buch gibt es gegen eine Schutzgebühr bei der Diakonie Altholstein, Tel. 0431/66876614