Schon am 4. August hieß es „Leinen los!“ für den Gaardener Kulturfrachter. In guter nachbarschaftlicher Zusammenarbeit setzte die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) den Schlepper „Holtenau“ ein und zog das Schiff unter der nautischen Beratung eines Lotsen und dem Applaus der wartenden Passanten durch die Hörnbrücke in Richtung der Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS). Die achtköpfige Besatzung des 102 Meter langen und insgesamt mehr als zwölf Meter breiten Schubverband hatte der erfahrene Schlepperkapitän an allen wichtigen Stationen verteilt.

Dank der beiden 360-Grad-Schottelantriebe und des Superwetters hatte die „Holtenau“ keine Mühe, den Koloss sicher zu manövrieren. „Obwohl die Aktion sorgfältig geplant war, ist es immer wieder aufregend, wenn wir wie ein richtiges Schiff unterwegs sind“, gibt Lore-Lay-Geschäftsführer Thomas Hamann dennoch zu.

Wartungsarbeiten an den Anlagen

„Nach einem freundlichem Empfang am Werftliegeplatz und der insgesamt professionellen Betreuung durch TKMS fühlen wir uns sehr gut aufgehoben“, berichtet Hamann über den aktuellen Stand der Dinge. Den ganzen August über werden nun Arbeiten im Innen- und Außenbereich der „Lore Lay“ ausgeführt und turnusmäßige Wartungsarbeiten an den Anlagen und Systemen der technischen Infrastruktur vorgenommen.

„Für die dunkle Jahreszeit bekommt der Theaterfrachter Masten und Lichterketten, es wird auch eine Vorverkaufsstelle mit Ticket-Counter eingerichtet“, kündigt Mit-Geschäftsführerin Martina Riese an. „Wir benötigen dringend mehr Platz, und darum freuen wir uns am meisten auf das neue Ruderhaus, mit dem unser Frachter wie ein richtiges Schiff aussehen wird.“ Der Frachtschiffcharakter werde aber unbedingt erhalten bleiben, „das verleiht der schwimmenden Theaterbühne den besonderen Charme“, betont Udo Stürck, Senior-Geschäftsführer der WTS-Stahlbau GmbH aus Wellsee.

Zwei Montageteams an Bord

Das Unternehmen setzt derzeit gleich zwei Montageteams an Bord ein. Zusätzliche Unterstützung leisten ihm befreundete Unternehmen. Schon während des Umbaus des einst auf dem Rhein beheimateten Güterschubleichters zum Theaterschiff hatten die sonst bundesweit eingesetzten WTS-Fachleute umfangreiche Stahlbauarbeiten ausgeführt, sodass sie an Bord praktisch jeden Winkel kennen.

„Zusammen mit Freunden und der Familie haben wir uns bereits mehrere Komödien angesehen und sind so zu echten Theaterfreunden und überzeugten Unterstützern der , Lore Lay’ geworden“, outet sich Stürck als Fan und spricht von „einer echten Perle und einem Gewinn für die ganze Region“. Genau deshalb trage sein Unternehmen den Hauptteil dieses Ausbaus.

Neuer Spielplan wird vorgestellt

Und wie sieht es mit dem Theaterspielen aus? Demnächst, so kündigt das Geschäftsführer-Duo an, werden die neuen Termine für die wegen Corona verschobenen Vorstellungen und auch für eine Neuproduktion im Spielplan veröffentlicht. Im Interesse des Ensembles und der Theatergäste erarbeitet das Privattheater dazu ein Hygienekonzept. Viel Platz und genug Ein- und Ausgänge seien jedenfalls vorhanden, betonen Riese und Hamann. „Und trotz allem wird unsere Crew für einen angenehmen Aufenthalt an Bord und den Genuss unterhaltsamer Theateraufführungen sorgen“, verspricht die Chefin.

