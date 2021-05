Kiel

„Es darf nicht sein, dass coronabedingte Hürden zum persönlichen Nachteil für die Schülerinnen und Schüler werden“, sagt Claudia Pick, Vorsitzende sowohl des Kieler Kreiselternbeirats als auch des Landeselternbeirats der Gymnasien.

Die Bedingungen für die Schülerinnen und Schüler seien sehr unterschiedlich gewesen – sei es die technische Ausstattung, die Unterstützung durch die Eltern oder auch der Umfang des digitalen Unterrichts. „Die Pandemie darf sich nicht negativ auf die weitere Schullaufbahn auswirken“, so Pick mit Blick auf möglicherweise gefährdete Versetzungen, aber auch unter Umständen schlechtere Noten in den Oberstufen, die bereits in die Abiturnote einfließen. Sie habe aber Vertrauen in die Lehrkräfte, fair zu benoten.

Lesen Sie auch:Kieler Inzidenz sinkt unter 50er-Marke

Auch vonseiten der Schülerinnen und Schüler heißt es, die Bewertung müsse von Fall zu Fall entschieden werden. Die Notenvergabe sei in diesem Jahr anders. „Aber ich habe bei den meisten herausgehört, dass das nicht zu unserem Nachteil ist“, sagt Greta Balow (17) von der Kieler Gelehrtenschule. Sie ist Vorstandsmitglied der Landesschülervertretung der Gymnasien.

„Ich habe den Eindruck, dass bei denen, deren Beteiligung im Homeschooling nicht so gut war, jetzt in den letzten Wochen nochmal mehr geschaut wird, wie die Leistungen sind", so Balow.

Individuelle Entwicklung der Schüler bei Notenvergabe im Blick

Anders als Bewertungen von zentralen Abschlussprüfungen orientiere sich die Bewertung von Halb- und Ganzjahresleistungen nur zu einem geringen Teil an abstrakten Rahmenvorgaben, erklärt das Bildungsministerium. Es werde die individuelle Leistungsentwicklung berücksichtigt. Die Lehrkräfte hätten die in der Pandemie teils eingeschränkten Möglichkeiten zu Unterrichtsbeiträgen im Blick.

Im Februar wurde den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, weniger Klassenarbeiten schreiben zu lassen als sonst. Davon wurde etwa am Thor-Heyerdahl-Gymnasium Gebrauch gemacht. „Es wäre zeitlich nicht möglich gewesen, alle Klausuren nach Plan zu schreiben“, sagt Schulleiter Torsten Stellmacher. Dennoch seien für die Oberstufe genug Leistungsnachweise zusammengekommen.

Lesen Sie auch:Ein Monat Testpflicht an Schulen: Die Erkenntnisse im Überblick

In der Sekundarstufe I habe die Priorität auf den Kernfächern gelegen. „Die Klassenlehrkräfte und Stufenleitungen haben darauf geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler nicht überlastet werden“, so Stellmacher. Leistungen im Distanzunterricht würden mitgewertet, sie zählten in der Regel zur mündlichen Note dazu. Die Bewertung sei immer eine pädagogische Ermessensentscheidung der Lehrkräfte und werde in der Klassenkonferenz – also von allen Lehrerinnen und Lehrern einer Klasse – festgelegt. „Über die Fünf in Mathe entscheidet also nicht allein der Mathelehrer“, erklärt Stellmacher.

Schulleiter: Bewertung bei beurlaubten Schulkindern eine Herausforderung

An der Lilli-Martius-Schule sei die Möglichkeit, weniger Klausuren zu schreiben, in den Fächern unterschiedlich genutzt worden, sagt Schulleiter Jan Eric Becker. Auch er betont, dass bei der Bewertung sehr individuell nach der Situation der Schülerinnen und Schüler geschaut werden müsste. Und sieht dabei eine Herausforderung: Familien können ihre Kinder aufgrund der Pandemie relativ unkompliziert beurlauben. „Da ist die Einschätzung tatsächlich schwierig“, so Becker. Doch die Halbjahresnoten könnten als Grundlage für das Ganzjahreszeugnis genutzt werden.

Grundschulkinder konnten mit als Erstes in den Präsenzunterricht zurückkehren. „Für die Bewertung haben wir die Kinder lange genug in Präsenz da gehabt“, sagt Birkheid Torff, Schulleiterin der Grundschule Russee. Manche Fächer seien in diesem Jahr allerdings schwerer zu benoten – etwa Musik, Sport oder Religion.

Letzteres Fach sei betroffen, da es an ihrer Schule parallel zu Philosophie klassenübergreifend unterrichtet werde, eine Klasse allerdings eine Kohorte sei. Weil insbesondere der Philosophieunterricht so nicht möglich gewesen sei, wurden die Klassen in Religion unterrichtet – dafür mit weniger christlichen Inhalten. „Das werden wir dann im Zeugnis entsprechend vermerken.“