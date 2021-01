Ein Gasalarm hat am Dienstag für Aufregung in der Kieler Innenstadt gesorgt. Im neuen Rathaus in der Andreas-Gayk-Straße war kurz vor 12 Uhr der Geruch von Gas festgestellt worden. Das Gebäude wurde sofort evakuiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an - fand aber nichts.