Kiel

Dass die Immobilie mit dem 1950 Quadratmeter großen Grundstück verkauft wurde, war seit 14 Tagen bekannt, nur der Name des Käufers fehlte noch. Jetzt ist Big Bau an die Öffentlichkeit gegangen und hat zu einem Rundgang durch die Liegenschaft an der Alten Chaussee eingeladen. Bereits im Frühjahr 2020 soll der Restaurantbetrieb wieder aufgenommen werden.

Welche Form der Gastronomie in das "Margaretental" einzieht, steht zwar noch nicht fest. Klar ist aber, dass es sich um kein Luxus-Restaurant handeln soll. "Es soll nicht etepetete sein", sagt der Big-Bau-Projektbeauftragte Jakob Braeuninger. "Schön wäre es, ein Hauptgericht und ein Bier für unter 20 Euro anbieten zu können."

Kernsanierung wird nötig

Ein Betreiber soll laut Braeuninger "zeitnah" gefunden werden, damit die zukünftigen Pächter in die Umbau-Planungen einbezogen werden können und das ambitionierte Ziel, im Frühjahr 2020 zu eröffnen, zu erreichen. Denn klar ist: Das 1886 erbaute und seit 2001 leerstehende Gebäude mit den markanten Treppengiebeln muss kernsaniert werden. Bis auf die tragenden Wände wird im Inneren wohl alles herausgerissen, die Fassade soll unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes aber weitgehend erhalten bleiben. Grob geschätzt soll die Sanierung 750.000 Euro kosten.

Kombination aus Altem und Neuem

"Ich mag es, Altes mit Neuem zu verbinden", sagt Big-Bau-Geschäftsführer Marc Weinstock, der nur 150 Meter entfernt von dem Restaurant wohnt. Er kann sich vorstellen, die Backsteine mit Glas- und Edelstahlelementen zu kombinieren. Das wäre beispielsweise am Wintergarten möglich. Der Aufsichtsratsvorsitzende des THW Kiel, der bei einer Begehung am Mittwoch das "Margaretental" selbst zum ersten Mal von Innen sah, kann sich vorstellen, an dem Anbau die Fenster bis zum Boden laufen zu lassen.

Aussicht auf Nord-Ostsee-Kanal

Auch soll der Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal wiederhergestellt werden. Momentan verbergen Unkraut und Sträucher die Aussicht, die Big-Bau-Verantwortlichen sind aber zuversichtlich, von den zuständigen Behörden eine Erlaubnis zu bekommen, um das Grünzeug zu entfernen. Die alten Bäume sollen dabei nicht gefällt werden.

Anwohner voller Vorfreude

Begeistert von der Wiedereröffnung des seit 18 Jahren geschlossenen Restaurants zeigen sich die Anwohner der Alten Chaussee. "Ich freue mich total", sagt Christine Eckelmann, die, wenn sie ihr Haus verlässt, an dem zugewucherten Grundstück vorbeikommt. Das gelte auch für die Nachbarn, denen Eckelmann von den Plänen erzählt hat. Seit 1993 leben Christine und ihr Mann Winfried Eckelmann neben dem Restaurant und haben dort viele schöne Stunden verbracht. Als das "Margaretental" 2001 schloss, haben sich die Eheleute als Erinnerungsstücke Gartenstühle, ein Tisch und Küchenutensilien mitgenommen. Den Pfannenwender nutzt Wilfried Eckelmann heute noch, wenn die Familie im Garten grillt.

Unkraut und Stacheldraht am Grundstück

Den derzeitigen Zustand der Liegenschaft bezeichnen die Eckelmanns als "Schandfleck". Das liegt nicht nur an den vielen Brennnesseln, sondern auch an dem Zaun, der von Stacheldraht umgeben ist. Aufgrund von Vandalismus hatte sich die bisherige Grundstückseigentümerin Anette Fischer, die sich lange nicht von der Immobilie trennen wollte, entschieden, das Gebäude zu sichern. Die Fenster wurden mit Holzbrettern verbarrikadiert. Ihre Idee, dort ein Puppenmuseum zu eröffnen, war auch an fehlenden Fördergeldern gescheitert.

Eröffnung im Mai 2020 "ambitioniert aber realistisch"

Lange soll es nicht dauern, bis das "Margaretental" wieder vorzeigbar ist. Noch im Herbst - sobald Schnittarbeiten wieder erlaubt sind - sollen nach den Plänen von Big Bau die ersten Firmen anrollen und das Unkraut entfernen. Dass bereits im Mai 2020 eröffnet wird, hält Marc Weinstock für "ambitioniert aber realistisch". Wenn einmal die Baugenehmigungen erteilt sei, könne es ganz schnell gehen.

