Die Welt scheint still zu stehen am 16. März 2020. Doch davon bekommen Toska und Björn Jakob erst einmal wenig mit. Denn sie sind im Kreißsaal mit der Geburt ihrer Tochter beschäftigt. Vor zwei Jahren begann auch im Norden der große Lockdown. Wir haben Menschen in SH zu ihrem Leben mit Corona befragt. Teil 1: Wie es ist, in der Pandemie Eltern zu werden.