Nun zieren drei Steine das historische Zentrum des Altdorfes Russee an der Rendsburger Landstraße: Neben dem Gedenkstein an die Schleswig-Holsteinische Erhebung im Jahr 1848 und dem zum 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr erinnert nun ein weiterer an die Eingemeindung Russees vor 50 Jahren.