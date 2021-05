Kiel

Viele andere Frauen, die nach Andrea Krull an Eierstockkrebs erkrankt waren, und die sie begleitet hatte, sind bereits gestorben. Im März erhielt die 55-Jährige das Bundesverdienstkreuz für ihre ehrenamtliche Arbeit. Den Welteierstockkrebstag am morgigen 9. Mai nutzt sie ebenfalls, um über die Krankheit zu informieren – zusammen mit dem Arzt, der sie operiert hatte, Dr. André Hohn, Chefarzt der Frauenklinik im Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK).

Tückisch: Bei Eierstockkrebs gibt es keine Früherkennung und keine Vorsorge

Eierstockkrebs ist so gefährlich, weil Früherkennung und Vorsorge kaum möglich sind. Als Risikofaktoren zählen Gene und Alter – beides ist nicht zu beeinflussen. „Und es gibt keine Frühsymptome.“ Hohn berichtet von einer Frau Anfang 60, die er Ende April operiert hatte. Vier Monate zuvor hatte eine Frauenärztin ihre Eierstöcke per Ultraschall begutachtet und nichts entdeckt. „Kurze Zeit später ist der ganze Bauch voll Tumor gewesen“, erzählt der Arzt.

In 75 Prozent aller Fälle werde der Eierstockkrebs wie bei dieser Frau erst entdeckt, wenn er fortgeschritten ist, aber dann liege die Chance, die nächsten fünf Jahre zu überleben, nur noch bei 20 bis 30 Prozent. Wichtig sei, dass sich die Frauen nach der Diagnose nicht überstürzt in irgendeiner Klinik operieren ließen, sondern an ein Eierstockkrebszentrum wie das SKK wenden.

Krulls Krebs wurde entdeckt, weil sie eine Zyste hatte, „plus ein bisschen Verdauungspipapo und Schmerzen beim Sex.“ Weitere Symptome sind, so Hohn, Druckgefühl im Bauch, Unwohlsein und Zunahme des Bauchumfangs. Als Andrea Krull 2013 im SKK operiert wurde, gab es deutschlandweit außer den Ärzten keine Ansprechpartner.

Sie schwor sich: „Wenn ich das überlebe, dann trete ich eine Welle los.“ Sie gründete den Patientenverein Eierstockkrebs Deutschland mit Selbsthilfegruppen in der ganzen Republik. So berät, begleitet und vernetzt sie die Frauen untereinander und mit Experten.

„So sterbe ich richtig“ - Krulls „Abschiedsknigge“ hilft die letzten Dinge zu regeln

Im Jahr gibt es 8000 neue Fälle, das ist nur ein Zehntel der Brustkrebs-Neuerkrankungen. Eine vergleichsweise kleine Gruppe, aber mit hohen Sterberaten. „Ich hatte meine allererste Selbsthilfegruppe noch 2013 gegründet. Die erste Generation von Teilnehmerinnen ist seit fünf Jahren tot. Dann rückten sukzessive neue nach, bis ich an einem neuen Stamm saß, diese zweite Generation ist auch schon tot. Die dritte und vierte auch. Das ist knallhart. Ich fange immer wieder von vorne an“, berichtet Krull.

Das Thema Sterben beschäftigt sie in unzähligen Telefonaten fast täglich. Sie hat einen „Abschiedsknigge“ erarbeitet rund um die Frage „So sterbe ich richtig“. Die Broschüre soll den Umgang mit dem Tod erleichtert. Auch ihre Idee der Lebensboxen helfe: Schuhkartons, die die Sterbenden für ihr Angehörigen mit persönlichen Gegenständen füllen.

„Es geht um einen guten Abgang, um selbstbestimmtes Sterben. Das hört sich schlimm an, aber genau darum drehen sich viele Gespräche.“ Während Andrea Krull das sagt, bricht ihre Stimme kurz weg. Dann wird sie wieder sachlich. „Ich bin gerade etwas angefasst, weil ich seit 2016 bundesweit Selbsthilfegruppen aufgebaut habe, und die Leiterinnen sterben nun auch alle. Die letzte vor vier Tagen.“

„Ich bin das nullkommaeinste Prozent, das nach einer Chemo nie wieder Haare gekriegt hat."

Neben dem Sterben geht es Krull um die Nachsorge. Bei der OP hatte Hohn anderthalb Meter Darm abgetrennt. „Daher brauche ich Nachsorge. Ich habe nicht nur mit der Verdauung zu tun, ich habe auch keine Haare mehr“, sagt sie und nimmt spontan ihre Perücke ab. „Ich bin das nullkommaeinste Prozent, das nach einer Chemo nie wieder Haare gekriegt hat. Warum, kann mir keiner erklären.“

Diese Krankheit sei also immer da. Krull nutzt die Präsenz und entwickelt ständig neue Ideen. Etwa diese: „Ich wollte, dass Frauen mit Eierstockkrebs schon am Bett von der Krankenschwester etwas kriegen, das auf meinen Verein hinweist.“ Sie startete im Netz einen Aufruf, grüne Socken für die Erkrankten zu stricken. „Über 7000 Socken wurden in diesem Jahr gespendet.“

Doch das reicht der Frau mit scheinbar unendlicher Energie nicht. Sie will ihr Engagement ausweiten. „Ich war betriebsblind und habe erst vor einem Jahr festgestellt, dass auch andere gynäkologischen Krebsarten keine Patientenvertretung haben.“ Krull ist hin- und hergerissen. Eigentlich wolle sie kürzertreten, sich in zwei Jahren zurückziehen. Eigentlich.