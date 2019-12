Kiel

Schwerer Autounfall in Kiel: Auf der Bundesstraße 76 in Fahrtrichtung Plön sind am Sonnabend sieben Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr in Höhe der Müllverbrennungsanlage. Ein Geisterfahrer befuhr den Theodor-Heuss-Ring entgegen der Fahrtrichtung. Zwei Autos konnten nicht mehr ausweichen.

Zuvor gab es noch eine Warnmeldung im Verkehrsfunk: "B76 Kiel zwischen Waldwiesenkreuz und Eckernförder Straße in beiden Richtungen. Achtung, Ihnen kommt ein Falschfahrer entgegen, nicht überholen, Vorsicht auf beiden Richtungsfahrbahnen" - aber es half nichts mehr. Es kam zur Kollision.

Zwei Personen waren eingeklemmt

Sieben Personen wurden verletzt, vier davon schwer. Zwei Personen waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgerät befreit werden. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Kieler Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz.

Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Russee sowie des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt. Die B76 in Fahrtrichtung Plön und der Waldwiesenkreisel mussten für rund anderthalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

Von dpa/RND