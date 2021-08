Kiel

Mit einem Durchsuchungsbefehl klingelte die Polizei am Dienstag bei einem 34-Jährigen aus Friedrichsort. Der Mann soll Ende Juni die bronzene Skulptur „Kopf des Meteor“ vom Gelände der Hans Kock Stiftung gestohlen und an den Schrotthandel Ehrich im Grasweg verkauft haben. In der Wohnung des Friedrichsorters fand die Polizei zwar kein weiteres Diebesgut, wie Matthias Arends von der Kieler Polizei berichtet, sehr wohl aber Beweismaterial. Die Pferdebüste hatten die Beamten schon vor Wochen auf dem Schrottplatz sichergestellt.

Sechs Wochen lag der Pferdekopf in einer dunklen Halle

„Hier lag der Kopf sechs Wochen drin.“ Michael Dose steht in einer dunklen Halle und deutet auf einen von dutzenden Containern mit lauter Schrott aus Buntmetall. Der Geschäftsführer der Firma Ehrich hatte den „Kopf des Meteor“ am 18. Juni für 328,50 Euro gekauft. Er wollte das Metall lediglich für ein paar Prozent Gewinn an eine Recycling-Firma weiterverkaufen. Doch das Objekt ist hundertmal mehr wert. Geschätzte 30.000 Euro.

Das konnte Dose aber nicht wissen. Denn die Meteor-Statue, die der Künstler Hans Kock 1957 im Auftrag der Landesregierung anfertigte, steht immer noch samt Kopf vor der Staatskanzlei. Das Werk schuf der Bildhauer in Lebensgröße nach dem Vorbild des legendären Springpferdes Meteor, mit dem der Reiter Fritz Thiedemann zahlreiche Meisterschaften gewann. Die gestohlene Büste war der Probeguss des Pferdekopfes. Der Künstler behielt sie in seinem Besitz, später bekam der „Kopf des Meteor“ einen dauerhaften Platz im Skulpturengarten der Hans-Kock-Stiftung in Schilksee.

Der 34-Jährige wirkte auf den Schrotthändler unverdächtig, also kaufte er die Skulptur

Dort wurde er Mitte Juni zunächst unbemerkt von seinem steinernen Sockel gebrochen und entwendet. Der 34-jährige Friedrichsorter brachte das Kunstobjekt zum Metallschrotthandel in den Grasweg. „Der Typ, der hier ankam, hatte den Pferdekopf auf einem Anhänger“, berichtet Dose.

Aus dem Schrottcontainer wurde der „Kopf des Meteor“ auf eine Palette gehievt und von dort aus in den Polizeitransporter. Quelle: privat

Wie der Verkäufer genau aussah, daran kann sich Dose nicht mehr erinnern. Nur so viel: „Das war kein schmieriger Typ. Und er versicherte mir glaubhaft, dass das sein Pferdekopf ist.“ Dose, der früher im Reisebüro gearbeitet hat, aber seit 20 Jahren in der Schrott-Branche ist, stellte mit geübtem Blick fest, dass die Bronzeskulptur in Wahrheit aus Rotguss besteht, mit einem Kupferanteil von 80 Prozent. Rotguss gilt zwar nicht im engeren Sinn als Bronze, beides sind aber Legierungen auf Kupferbasis. Dose beziffert den Kilopreis auf 4,60 Euro: „Wir haben den Kopf gewogen und der Typ hat 328,50 Euro bekommen.“

Unter dem Motto „Ist das Kunst, oder kann das weg“, war Dose die Form egal „Ich hab nur das Material gesehen. Wir sind schließlich ein Schrottplatz.“ So landete der Kopf unsanft im Container. Und „dabei hat er natürlich ein bisschen gelitten“.

Durch einen glücklichen Umstand war die Skulptur noch nicht eingeschmolzen

Bevor der 34-jährige Friedrichsorter die 328,50 Euro bar auf die Hand bekam, musste er wie jeder, mit dem der Schrotthandel auf diese Weise Geschäfte macht, seinen Ausweis vorlegen. Die Ausweiskopie legte Dose später der Polizei vor, so kam es zur Durchsuchung der Wohnung des 34-Jährigen, der zuvor polizeilich unauffällig gewesen sein soll. Nun aber ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen einfachen Diebstahls.

Der Schrotthändler fasst sich an den Kopf: „So blöd kann doch keiner sein, ein paar Kilometer weiter zu fahren und das Ding zu verkaufen. Ein Gauner, der es ernst meint, hätte den Meteor in Polen, Hamburg oder Flensburg verkauft, da hätte es vielleicht keiner mitgekriegt.“

Pech für den 34-Jährigen war, dass Dose ein aufmerksamer Leser der Kieler Nachrichten ist und die Zeitung im Abo hat. Am 23. Juli las er morgens den großen Bericht über den verschwundenen „Kopf des Meteor“ und von der landesweiten Fahndung. „Ich bin gleich rüber in die Halle und habe nachgeguckt. Und tatsächlich, der Kopf lag noch im Container.“

Das war Glück: Denn nach sechs Wochen hätte das Buntmetall auch schon weiterverkauft sein können. Nur weil Rotguss eine seltene Speziallegierung ist, und es Monate braucht, bis die Firma eine handelbare Menge von zwei, drei Tonnen zusammen hat, war die Skulptur noch da. „Ein Objekt aus Aluminium wäre längst recycelt worden.“

Bei dem ehrlichen Schrotthändler hat sich nie jemand bedankt

Bevor die Polizei den fast 80 Kilo schweren Kopf beschlagnahmte, „hab ich mich noch mit dem Gaul fotografiert“, sagt Dose schmunzelnd. „Das glaubt dir ja sonst keiner.“ Zum Lachen ist ihm mittlerweile aber nicht mehr. Wochenlang hat er weder von der Polizei noch von der Stiftung eine Nachricht bekommen. „Ich hatte erwartet, dass sich mal jemand bei mir meldet, dass sich die Besitzer bedanken oder meinen Schaden wiedergutmachen.“ Denn das Geld, das er bezahlt hat, ist weg.

Hätte er den Fall nicht bei der Polizei gemeldet, „sondern eine Flex genommen und wäre mit dem Stapler über den Kopf gefahren, hätte ich keinen Verlust erlitten“, überlegt sich Dose. Zumindest bekommt der ehrliche Schrotthändler über diesen Weg ein dickes Lob von offizieller Stelle: „Er hat alles richtig gemacht, genau so wie man sich das vorstellt“, sagt Polizeisprecher Arends. Die Angelegenheit ist damit für Michael Dose aber nicht beendet. Denn, um an sein Geld zu kommen, muss er sich jetzt zivilrechtlich mit dem 34-Jährigen auseinandersetzen.