Warum wurden in Filialen der Commerzbank immer wieder Geldautomaten gesprengt? Im Prozess um die Sprengung eines Automaten in Bad Bramstedt hat die 1. Strafkammer des Kieler Landgerichts am Montag weitere Zeugen vernommen. Eine Bankerin räumte Sicherheitsprobleme der betroffenen Geräte ein.