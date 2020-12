Warmer Regen am Jahresende: Der Bund und das Land fördern den Städtebau in Kiel noch mal mit 13,4 Millionen Euro. Die Stadt schießt knapp 4,5 Millionen Euro dazu. Von den insgesamt 17,9 Millionen Euro sollen das MFG-5-Gelände in Holtenau, die Kiellinie und die Innenstadt am meisten profitieren.