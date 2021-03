Vier von fünf Anträgen für den Förderfonds „Gemeinsam Kiel gestalten“ erhielten in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook die Zustimmung des Gremiums. Über die Mittelvergabe wird später eine städtische Jury entscheiden.

Von Jördis Merle Früchtenicht