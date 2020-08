Kiel

Mit einer gemeinsamen Aktion wollen der Kirchenkreis Altholstein und der Tierschutzverein Kiel und Umgebung nun bei den Hundehaltern für mehr Einsicht sorgen.

400 Hektar groß ist der Parkfriedhof Eichhof, im Jahr 1900 wurde er eröffnet. Mehr als 100000 Menschen wurden hier bis zu seinem 100-jährigen Bestehen begraben. Der Kirchenkreis Altholstein legt viel Wert darauf, dass der Park von allen genutzt werden kann. Es gibt keine Öffnungszeiten mehr, die Eingänge wurden von zwei auf vier erweitert. Doch damit kamen auch verstärkt die Hundehalter. An die 500 seien es bestimmt, sagt Jörgen Schulz vom Parkfriedhof. „Die Hunde laufen hier frei herum, springen über frisch gemachte Gräber und buddeln“, sagt er. Dass die Totenruhe gestört wird, scheint kaum zu interessieren. Besonders gerne wird das Bombenopferfeld des Zweiten Weltkrieges als Hundespielwiese und Auslauffläche genutzt.

Anzeige

Trauernde Menschen sollen besser geschützt werden

Pröpstin Almut Witt liegt der Schutz der trauernden Menschen am Herzen. „In erster Linie geht es um die Menschen, die hier ein Grab haben und sich erschrecken, wenn plötzlich ein Hund neben ihnen steht“, sagt sie. Auch wenn „die Mitarbeiter in einen Hundehaufen greifen müssen, ist das nicht mehr witzig, sondern würdelos“, sagt sie.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Hier dürfen Hunde in Kiel ohne Leine toben

Sabine Petersen, Vorsitzende des Tierschutzvereins Kiel und Umgebung, kann den Schreckmoment in einer emotionalen Phase nachvollziehen, wenn plötzlich ein großer Hund neben einem steht. Ein Hund fände das total spannend, wenn da jemand am Grab hockt und würde den Menschen erst einmal beschnuppern. Zudem würde ein Hund einen Menschen, der sich so klein macht, nicht respektieren. In solchen Moment rät sie, nicht die Arme wild nach oben zu reißen, sondern „sich vom Hund abwenden, aufstehen und nach dem Halter schauen“.

Artenreiche Tierwelt auf dem Parkfriedhof

Doch nicht nur den Menschen machen die freilaufenden Hunde zu schaffen: Auf dem Parkfriedhof ist eine artenreiche Tierwelt entstanden. „Hasen, Kaninchen, Vögel oder Eichhörnchen werden gejagt, Vogeleltern verlassen aufgrund der Hunde die Nester und lassen ihren Nachwuchs ungeschützt zurück“, sagt Tierschützerin Sabine Petersen. Um etwa 1000 Wildtiere kümmert sich das Tierheim Uhlenkrog im Jahr. „Der Parkfriedhof Eichhof ist als Ort für Wildtiere von ganz großer Bedeutung. Hunde hier an die Leine zu nehmen, das hat nicht nur etwas mit Ethik, sondern auch mit Tierschutz zu tun“, sagt sie.

Kirchenkreis möchte kein Hundeverbot

Ein Hundeverbot wie auf anderen Friedhöfen möchte der Kirchenkreis nicht aussprechen, auch nichts am offenen Charakter des Areals ändern. Weder Verwarnungen noch Bußgelder liegen der Friedhofsverwaltung im Sinn. Lieber auf die nette Tour: Um die Halter höflich auf das Problem anzusprechen, wurden nun vier Schilder aufgestellt und Postkarten gedruckt.

Lesen Sie auch:Wie umweltfreundlich kann Bellos Haufen entsorgt werden?

Zu lesen sind dort Sprüche wie „Schiet happens. Häufchen bitte einsammeln und ab in die Tonne!“ und „Zieh Leine, denn ohne Leine läuft hier nichts“. Zudem hat der Tierschutzverein Führungen und Trainingsspaziergänge auf dem Friedhof geplant. Eine eigene Arbeitsgruppe entwickelt derzeit Ideen, wie man Spaziergänge mit Hunden an der Leine spannend gestalten kann. „Und mit den Postkarten möchten wir bewirken, dass sich die Hundehalter auch untereinander informieren“, sagt die Pröpstin.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.