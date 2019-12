Der Verlust eines Haustiers schmerzt. „Die Trauer ist so ernst zu nehmen wie die um einenMenschen", sagt Friedhofsleiter Carsten Steffens. Und weil manche ihr Tier auch nach dem Tod in der Nähe wissen möchten, ist in Kiel eine gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier möglich, mit Einschränkungen.