Kiel

Zwischen dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) und der politischen Hochschulgruppe Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) ist eine Diskussion um politische Neutralität und Gendern entbrannt. Hintergrund ist die Petition „Keine Fehler für gendergerechte Sprache“, die der AStA über seine Social-Media-Kanäle geteilt hat. In der Petition, gerichtet an Bildungsministerin Karin Prien (CDU), fordern unter anderem Schülervertretungen, dass es bei Schülerinnen und Schülern in Prüfungen nicht negativ bewertet werden dürften, wenn sie gendern. Dass der AStA diese Forderung geteilt hat, nennt der Kieler RCDS-Gruppenvorsitzender Paul-Timo Glindhaus befremdlich. „Das fällt nicht in die Zuständigkeiten des AStA, der sich nicht allgemeinpolitisch einmischen sollte.“

Der AStA entgegnet, dass die Petition geteilt wurde, nachdem ein Beschluss dazu auf einer AStA-Sitzung gefasst wurde. „Das Thema gendergerechte Sprache an Schulen ist ein Thema, welches für die Studierenden der CAU relevant ist, da die zukünftigen Lehrkräfte des Landes hier ausgebildet werden“, argumentieren die Vorsitzenden Uta Boßmann, Carlotta Tiedemann und Julian Schüngel.

AStA der CAU lehnt Genderpflicht ab

Eine Genderpflicht in Prüfungen an Hochschulen lehnt der AStA ab. „Dies wäre nicht mit dem Hochschulgesetz vereinbar. Studierende, die sich dazu entscheiden, gendergerechte Sprache zu verwenden, sollten aber unserer Meinung nach keine Vor- oder Nachteile dadurch erhalten.“ Entsprechend gibt es an der CAU keine übergreifenden und verbindlichen Richtlinien zur Verwendung bestimmter genderbezogener Sprach- und Schreibregeln, wie Sprecherin Eva Sittig mitteilt.

Der Studierendenausschuss würde sich von der Verwaltung der Universität und dem Studentenwerk jedoch konsequent geschlechtsneutrale Formulierungen wünschen, da dort alle Studierenden angesprochen werden. „Auch eine Umbenennung des Studentenwerks in Studierendenwerk, die anderen Bundesländern bereits geschehen ist, wäre ein wichtiger Schritt, um den Campus inklusiver für alle Geschlechter zu machen.“

RCDS: Orientierung am Rat für Rechtschreibung

Der RCDS fordert, dass Studierende selbst entscheiden sollen, ob sie gendergerechte Sprache in ihren Prüfungen verwenden. „Wir setzen uns für die Freiheit der Sprache ein. Gerade in der Wissenschaft und an den Hochschulen ist die Freiheit ein hohes Gut. Wer in Seminararbeiten das generische Maskulinum verwendet, sollte nicht schlechter bewertet werden, nur weil er oder sie nicht gendert“, sagt Paul-Timo Glindhaus. „Gleichzeitig sollte man an der Universität aber auch nicht schlechter bewertet werden, wenn man geschlechtergerechte Sprache verwendet. Die vorgeschriebene Verwendung von Sternen, dem Binnen-I oder dem Doppelpunkt lehnen wir ab, da diese nicht mit den aktuellen Regeln des Rates für Rechtschreibung vereinbar sind.“ Wichtig sei, dass Dozentinnen und Dozenten ins Gespräch mit den Studierenden über Möglichkeiten der geschlechtergerechten Sprache kommen und nicht von vornherein ihre persönliche Überzeugung als Maßstab festlegen.