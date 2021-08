Das Generations-Tandem „Zweisam statt einsam“ richtet sich besonders an alleinstehende, familiär einsame Menschen in Kieler Einrichtungen für Ältere, die keine oder wenige persönliche Außenkontakte haben. Anders als beim ebenfalls vom Studentenwerk Schleswig-Holstein angesiedelten Projekt „Wohnen für Hilfe“ geht es in den Tandems nicht um Garten- oder Haushaltsarbeit als Gegenleistung für ein Zimmer, sondern um sozialen Kontakt. Mit dabei sind inzwischen 100 Ältere in acht Pflege- oder Betreuungseinrichtungen. Ebenfalls beteiligen können sich aber Interessierte, die privat wohnen. Mehr Informationen und Anfragen bei Alexandra Dreibach vom Studentenwerk SH, Telefon 8816-314, Mail: wohnenfuerhilfe@studentenwerk.sh.