Prävention von sexueller Gewalt stand im Fokus der Arbeit von Ursula Schele. Die Geschäftsführerin und Mitbegründerin des Petze-Instituts für Gewaltprävention und des Frauennotrufs Kiel ist am Montag nach 40 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden. In ihre Fußstapfen tritt Heike Holz.