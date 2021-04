Kiel

Der wohl prominenteste Schädling hierzulande ist der Waschbär. Er sieht niedlich aus, verursacht jedoch mitunter beachtliche Schäden und Kosten. Sogenannte invasive Arten, zu denen der Waschbär zählt, gibt es auch in den Ozeanen.

Die wirtschaftlichen Folgen, wenn sie in ein Gebiet eingeschleppt werden, hat ein Forschungsteam unter der Leitung des Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel nun in einer Studie herausgearbeitet.

Invasive Arten richteten 2020 Kosten von 23 Milliarden an

Allein im vergangenen Jahr hätten sich die Kosten laut der Studie auf 23 Milliarden US-Dollar belaufen. Durch Reisen und globaler Handel gelangen Tiere und Pflanzen in Meere, in denen sie ursprünglich nicht beheimatet sind. Die ökologischen Folgen schädlicher Arten wurden bereits vielfach erforscht. Ein 20-köpfiges, internationales Forschungsteam hat nun eine Studie den wirtschaftlichen Schäden gewidmet.

"Wir kommen zu dem Ergebnis, dass invasive aquatische Arten, die sich in ihren neuen Lebensräumen etabliert haben, seit den 1970er-Jahren mindestens 345 Milliarden US-Dollar gekostet haben", sagt Geomar-Forscher Dr. Ross Cuthbert, Hauptautor der Studie. Tendenz steigend.

Muscheln verstopfen Rohre und verschmutzen Schiffe

Denn: Sie verdrängen andere Arten aus deren Lebensraum, rufen Krankheiten bei Menschen hervor oder schädigen die Infrastruktur. "Gute Beispiele sind invasive Muscheln, die Einlassrohre von Fabriken, Kraftwerken oder Wasseraufbereitungsanlagen verstopfen. Oder gebietsfremde Parasiten, die katastrophale Einbrüche in der kommerziellen Fischerei verursachen", erklärt Cuthbert.

Wirbellose Tiere wie die Zebramuschel richteten den größten Schaden an. Sie verstopfe Rohre oder verschmutze Boote. Unter den Wirbeltieren gefährde besonders der Kaulbarsch heimische Speisefische. Auch halbaquatische Tiere wie der Biber sorgten für hohe Kosten. Invasive Pflanzen versperrten den Zugang zu Wasserstraßen oder verursachten Überschwemmungen.

Rippenqualle könnte Fische vor Kiel bedrohen

In Nordamerika und Asien sind die wirtschaftlichen Folgen der Studie zufolge am größten. In Deutschland belaufen sich die Kosten laut Cuthbert auf mindestens sechs Milliarden Euro in den vergangenen Jahrzehnten.

Verantwortlich dafür seien hierzulande unter anderem der amerikanische Ochsenfrosch oder die Bisamratte, die mit ihrem Bau für wirtschaftliche Schäden sorgt. "In Kiel stellt die Rippenqualle eine potentielle Bedrohung dar, da sie die Beute hiesiger Fische auffrisst", erklärt der Forscher. In der Ostsee komme sie inzwischen extrem häufig vor.

Die Ausgaben zur Behebung der Schäden seien mehr als zehn Mal so hoch wie die zur Prävention. Aufgrund von Lücken in der Berichterstattung der Kosten seien diese vermutlich noch höher als die Studie zeigt.

Deshalb sei es wichtig, die Kosten besser zu dokumentieren und mehr Geld in die Prävention als in die Beseitigung der Schäden zu investieren. "Es ist viel billiger, die Ankunft invasiver Arten zu verhindern, als sich danach um ihre Schäden zu kümmern", sagt Cuthbert. Die Behandlung der Außenwände von Schiffen sei eine Möglichkeit.