Kiel

Das Meer ist ein Arbeitsplatz mit Zukunft. Eine Vielfalt von Einblicken in diese Berufswelt gewährt am Sonnabend das Kieler Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung an der Kiellinie. Auf der dortigen Geomar-Wiese stehen zwischen 15 Uhr und 18 Uhr Vertreter sämtlicher Tätigkeitsfelder der Einrichtung für persönliche Gespräche bereit und gewähren Einblicke in die Arbeit der Meereswissenschaft. Bei der Veranstaltung im Rahmen der Berufsreihe „Meerspektiven“ können sich junge Menschen auch über den Einstieg ins Studium oder die Berufsausbildung bei Geomar informieren.

Ein Schwerpunkt des Nachmittags bildet die Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Auftriebsgebiete der Ozeane. Diese Bereiche sind wegen ihrer Artenvielfalt und des Fischreichtums besonders wichtig. Zu sehen sind auch Forschungsgeräte und Systeme, die auf Schiffen weltweit zum Einsatz kommen und in Kiel ihre Heimat haben.

Das Geomar ist einer der größten Arbeitgeber im Land

Die Veranstaltung ist Teil der Meeresprojekte „Ocean Summit“ und „Ocean Stories“. Ein Team von „Ocean Stories porträtiert dabei besonders Menschen aus der Meeresforschung. Bei „Ocean Summit“ geht es in die volle Breite der Berufe – von der Segelmacherin bis zum Seegrashandwerker oder dem Wasserschutzpolizisten.

Mit 1000 Mitarbeitern ist Geomar einer der größten Arbeitgeber in der Landeshauptstadt. Neben den Studienplätzen sind dort auch klassische Lehrberufe zu besetzen. Die Liste reicht vom Chemilaboranten, über Feinwerker, Kaufleute bis zu Informatikern. Die Liste der Erfolge ist dabei lang. Gerade erst wurden zwei Auszubildende zwei Geomar-Chemielaborant-Auszubildende als Landesbeste ausgezeichnet.