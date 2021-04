Kiel

Stolz und zufrieden sitzt Gertrud Lindenau auf ihrem Sessel im Wohnzimmer und blickt aus dem Fenster. An der Wand sind etliche Fotos und Gemälde von verschiedenen Schiffen und Werften, die an ihren verstorbenen Mann, Harald Lindenau, und die Arbeit auf den Werften erinnern.

Am heutigen Mittwoch, 7. April, wird Gertrud Lindenau 100 Jahre alt. Eine große Feier gibt es wegen der Pandemie nicht. „Eigentlich wollten wir schon den 99. Geburtstag feiern“, erzählt ihr Schwiegersohn Wolfgang Erhardt. 100 Gäste waren bereits eingeladen. „Die mussten wir alle wieder ausladen“, sagt Gertrud Lindenau. Am 100. Geburtstag wollten dann eigentlich die Musikfreunde zu Kiel im Innenhof von Gertrud Lindenaus Wohnung spielen, doch auch das verhinderte die Pandemie. „Stattdessen haben wir nun einen Terminplan erstellt. Nacheinander können alle Familienmitglieder Gertrud besuchen und Glückwünsche überreichen“, sagt Wolfgang Erhardt.

Wie man so alt wird, kann Gertrud Lindenau nicht verraten. „Das weiß ich nicht. Das kam einfach so“, sagt sie mit einem Lachen. Doch ihr Schwiegersohn fügt leise hinzu, dass sie ihr ganzes Leben immer viel gemacht hat und immer unterwegs war. Vor allem hat sie ihren Mann tatkräftig bei seinen Geschäften für die Werft unterstützt.

Vorm Krieg an der Memel nach Kiel geflohen

Direkt nach der Hochzeit 1942 ging das Ehepaar nach Memel, dem heutigen Klaipeda in Litauen, wo Harald Lindenau auf der Werft seines Vaters das technische Büro leitete. Die beiden bekamen ihre erste Tochter, Ingrid. Doch der zweite Weltkrieg tobte und Gertrud Lindenau floh zurück in ihre Heimat. In Tüttendorf konnte sie bei ihren Eltern unterkommen. 1945 kam ihr Mann nach. Sie bekamen noch zwei weitere Töchter.

Nach dem Krieg siedelten Harald Lindenau und sein Vater die Lindenau Werft nach Friedrichsort um. Die Familie zog auf das Gelände. Dort gebar Gertrud Lindenau zwei weitere Söhne. Während ihr Mann auf der Werft arbeitete, kümmerte sie sich um den Haushalt, die fünf Kinder und bekochte die Geschäftskunden ihres Mannes, wenn er sie zum Essen einlud. „Er hat alles nach Hause geschleppt und ich habe ihn unterstützt“, erzählt Gertrud Lindenau. „Ich habe immer sehr viel gemacht, damit er es etwas leichter hatte.“ Allerdings wurde dann nicht nur gegessen, sondern auch ordentlich getanzt und gesungen.

Lindenau-Werft: Klavier spielen sorgte für viele neue Aufträge

„Meine Schwiegermutter hat sich nach dem Essen ans Klavier gesetzt und gespielt. Das hat für viele neue Aufträge für die Werft gesorgt“, sagt Wolfgang Erhardt. Auch im Ruhestand war Gertrud Lindenau noch sehr aktiv. Sie reiste in den Schwarzwald, nach Italien, Frankreich oder zum Nordkap. Mit ihrer Familie fuhr sie nach Klaipeda und zeigte ihr die alte Werft. Häufig segelte sie zusammen mit ihrem Mann zu den dänischen Inseln, Skagen und Bornholm und engagierte sich im Segelclub. „Gertrud sorgte immer dafür, dass es auch Schnaps auf dem Boot gab“, sagt Wolfgang Erhardt.

Gertrud Lindenau hält sich weiterhin fit. „Meine Schwiegermutter ist immer noch die Dirigentin und Chefin in der Familie“, sagt Wolfgang Erhardt mit einem Lachen. Sie spielt immer noch begeistert Klavier, seit einiger Zeit nun auf einem elektronischem Rollpiano. Das ist eine Klaviertastatur zum Einrollen, die einen elektronischen Klang erzeugt. Ebenso spielt sie mit großer Leidenschaft Schach, Skat und Bridge mit ihrer Familie.

Senioren-Union gratuliert mit royalem Präsent

Ein paar Kilometer weiter vor den Toren Kiels in Rammsee ist noch jemand ziemlich aufgeregt ob des runden Geburtstags: die 86-jährige Lisa Homrich. Sie ist die erste Vorsitzende der Senioren-Union, Kreisverband Kiel. „Gertrud Lindenau ist unser Gründungsmitglied, unser Ehrenmitglied und rundum ein einfach toller Mensch“, erzählt sie. „Sie ist eine verständige, positiv denkende und lebensbejahende Frau, die mit der Zeit gegangen ist.“

Als Überraschung für die Jubilarin hat sie ein Geschenk aus dem „British Shop“ besorgt. Stolz präsentiert Lisa Homrich einen durchsichtigen Regenschirm. „Mit dem geht Kate Middleton, die Frau von Prinz William, durch London“, sagt sie und fügt augenzwinkernd hinzu: „Dann kann ja wohl auch Frau Lindenau damit in Kiel glänzen.“ Leider könne man ja derzeit nicht zusammen feiern. Das soll aber sobald wie möglich nachgeholt werden. Schwiegersohn Wolfgang Ehrhardt wird nun aber erst einmal dafür sorgen, dass zumindest der Schirm auf dem Gabentisch liegt. Die persönlichen Glückwünsche werden folgen.