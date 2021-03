Der Einzelhandel kann in Kiel aufatmen: Da die Inzidenz in der Landeshauptstadt am Mittwochabend unter 50 fiel, dürfen die Geschäfte weiterhin regulär öffnen. Kreise und Städte, in denen die Inzidenz über diesem Grenzwert liegt, müssen in ihren Geschäften auf "Click&Meet" umstellen.