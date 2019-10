Das traurige Leben der Betty Voß

Kiel

Als Gastautor erzählt diesmal der Historiker Prof. Uwe Danker von Betty Voß, einer Frau, die offensichtlich alles andere als die schönen Seiten des Lebens genießen durfte. Als Kind wurde sie mit häuslicher Gewalt groß und musste sogar mit ansehen, wie ihre Mutter erschlagen wurde. Sie flüchtete aus diesem Elend und geriet später in die Mühlen des nationalsozialistischen Unrechtsregimes. Zuerst wurde Betty Voß in das Arbeitshaus in Glückstadt eingewiesen, dann ins KZ Ravensbrück.

Was sie nach dem Krieg erleiden musste und wie sie mithilfe des damaligen Bundestagsabgeordneten Norbert Gansel doch noch eine kleine Wiedergutmachung erhielt, schildert Prof. Danker in einer Eindringlichkeit, die verdeutlicht, dass das Unrecht auch nach 1945 noch lange nicht aus der Welt war.

Prof. Ulrich Matthée hat bereits in Heft 10 den ersten Teil der Geschichte der schleswig-holsteinischen Ritterschaft erzählt. Diesen Aufsatz setzt er nun fort. Er schildert unter anderem, wie es zum Ripener Vertrag von 1460 kam und lässt das Wirken der Schauenburger in Schleswig-Holstein noch einmal lebendig werden.

Robert Bartels behandelt die Zeit ab 1933

Mit dem Beginn der „dunklen“ Zeit 1933 hat sich Robert Bartels beschäftigt. In seinem Aufsatz schildert er die Geschehnisse im Dorf Russee. Seine Recherche erwies sich anfangs als sehr schwierig, denn die Nazis hatten 1945 noch viele belastende Unterlagen und Dokumente vernichtet. Nicht vernichten konnten sie aber die alten Berichte und Pressemitteilungen, die sie an die Kieler Neuesten Nachrichten gegeben hatten. Diese Quellen hat der Autor ausgewertet und konnte so ein Bild des Geschehens in Russee zeichnen.

Bereits 1932 hatten die Nazis im Russeer Gemeinderat die Mehrheit. Der Ortsgruppenleiter der NSDAP, Waldemar Hein, war Gemeindevorsteher. Nach den Gemeindewahlen am 12. März 1933 wurde er im Amt bestätigt.

Natürlich wurde zu dieser Zeit auch in Russee eine Hitler-Eiche gepflanzt. Das schien aber nicht allen Russeern zu gefallen. Zweimal kam es zu „Schändungen“ der Eiche, wie die auf Parteilinie gebrachte Presse empört vermeldete.

Die Redaktion des Geschichtskreises hat sich auch vorgenommen, verdiente Bürger aus Russee und näherer Umgebung zu porträtieren. In Heft 11 stellt Olaf Busack den legendären Siedlerchef Siegfried Schmidt aus Hammer vor.

Das Geschichtsjournal ist sofort für fünf Euro bei Presse Zimmermann in der Rendsburger Landstraße 359 zu haben.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.