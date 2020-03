Muslime halten sich an Corona-Verbote

Kiel

Egal ob die Ulu Camii (Große Moschee) in der unteren Elisabethstraße, die Moschee des Islamischen Vereins am Schwedendamm oder die Alevitische Gemeinde neben dem Famila-Markt in der Preetzer Straße: Weder freitags noch sonst in der Woche ist in diesen und anderen Gemeinderäumen eine Menschenseele anzutreffen. „Es kann höchstens sein, dass jemand Stallwache hält oder die ruhige Zeit für ein paar Reparaturarbeiten nutzt“, erzählt Nesimi Temel, der sich zur Alevitischen Gemeinde in Kiel zählt.

Seuchenbedingter Verzicht aufs Freitagsgebet

Große theologische Verrenkungen müssen Muslime nicht vornehmen, um einen seuchenbedingten Verzicht aufs Freitagsgebet zu begründen. „Wenn sogar Mekka am Freitagmittag menschenleer ist, liegt der Fall klar“, sagt Tarek M., Sozialarbeiter mit marokkanischen Wurzeln. Persönlich besucht der Kieler meistens die Moschee am Schwedendamm, bis auf Weiteres erfüllt er nun seine Gebetspflichten zu Hause beziehungsweise während kurzer Pausen am Arbeitsplatz.

Normalerweise kommen freitags 500 Gläubige zum Gebet

Wegen des gesetzlichen Versammlungsverbots und erst recht aus Verantwortung heraus führt an der Schließung der Moscheen aus Sicht von Tarek M. zwar kein Weg vorbei, „trotzdem ist das für uns alle schon traurig“. Mindestens 500 Menschen kommen normalerweise zum Freitagsgebet in seine Moschee, das vermittelt eben auch Gemeinschaft. Und geistige Erkenntnisse, denn eine (anschließend kurz ins Deutsche übersetzte) Predigt vom Imam gibt es im Gegensatz zu den anderen Wochentagen nur am Freitag zur Mittagszeit.

Am 23. April beginnt der Fastenmonat Ramadan

Nejla Nejla Yilmaz-Yigit, die häufig die seit 2016 mit einem Minarett versehene Moschee in der Elisabethstraße besucht, bedauert genauso die Einschränkungen durch Corona, stellt sich jedoch ohne Wenn und Aber dahinter: „Auch meine Eltern sind schon etwas älter, da weiß man einfach, dass man Rücksicht zu nehmen hat.“ Sorgen macht sich die Muslima allerdings für den wahrscheinlichen Fall, dass das Versammlungsverbot länger anhalten sollte. Am 23. April beginnt der Fastenmonat Ramadan, tägliche Gebete in der Moschee und abendliches gemeinsames Fastenbrechen sind in dieser Zeit Gebot und Tradition zugleich. „Das wird dann jeder für sich zu Hause machen müssen“, fürchtet die Frau, die sich auch im Türkischen Elternbund engagiert.

Angst vor Sterbefällen in dieser Zeit

Regelrecht dramatisch sind zudem die Ängste von alten Menschen, die darüber nachdenken, was passiert, falls sie an Corona oder aus anderen Gründen in nächster Zeit sterben sollten. Die Überführung des Leichnams ins Herkunftsland ist aktuell sehr schwierig, Rituale wie die Waschung in einem Nebenraum der Moschee sind auch kaum möglich. „Da gibt es große Befürchtungen wegen einer womöglich unwürdigen Beisetzung“, bringt es Nejla Nejla Yilmaz-Yigit auf den Punkt.

Ein Thema ist das auch bei den Aleviten, die ihre Religion in vielerlei Hinsicht etwas lockerer praktizieren. Dass keine Trauerfeiern möglich sind, ist für Nesimi Temel „schon ein sehr starker Einschnitt“, zumal die Gemeinde sehr viele ältere Mitglieder in ihren Reihen hat. Klar ist zugleich, dass man sich an die staatlichen Vorgaben hundertprozentig hält. Religiös sind die Folgen überschaubar, denn ein gemeinsames Gebet gibt es ohnehin nur alle vier Wochen. Schwerer wiegt im Alltag der Aleviten, dass die Gemeinschaft leidet. Das sonst täglich geöffnete Café für die Älteren bleibt geschlossen, und die Kurse auf dem Saiteninstrument Saz müssen ebenso ausfallen wie Handarbeitskreise.

Kritik an zu wenigen mehrsprachigen Informationen

Die durch Corona bedingten Änderungen und Einschnitte lassen sich derweil in den einzelnen Glaubensgemeinschaften über Facebook oder Whatsapp recht effektiv vermitteln, sodass es kaum zu Verstößen kommt. Herausfordernd ist die Situation dennoch, findet Nejla Nejla Yilmaz-Yigit: „Jeden Tag ändert sich etwas, und wer in Deutsch nicht so fit ist, kommt kaum noch mit.“ Sie und etliche weitere Freiwillige sind deshalb extrem damit beschäftigt, aufzuklären und zu informieren. „Die Leute sind wirklich sehr, sehr verunsichert“, befindet Yilmaz-Yigit und macht dafür ein Stück weit auch offizielle Stellen verantwortlich. Mehrsprachige Informationen durch Stadt oder Land gebe es zwar, doch die seien oft zu lückenhaft und zu wenig aktuell.

