Altstadt

Wenn Christine Schuh und Jenny Thomsen morgens ins Büro kommen, führt sie der erste Weg nicht an ihren Schreibtisch. Stattdessen zieht es die beiden Angestellten der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) zu ihrem persönlichen Schließfach. Dort holen sie sich ihre eigene Tastatur, Maus und ein Headset zum Telefonieren, Schreibutensilien und wichtige Unterlagen, die sie für den Tag brauchen. Abends bringen sie das komplette Equipment zurück in ihren Spind. Christine Schuh und Jenny Thomsen haben keinen fest zugewiesenen Arbeitsplatz. Jeden Tag suchen sie sich einen neuen Schreibtisch. Grund ist das Modell Desksharing, das die GMSH seit Juni betreibt.

In ihren neuen Räumlichkeiten an der Küterstraße hat die GMSH 570 Schreibtische aufgestellt – für 800 Mitarbeitende. Statistisch gesehen stehen somit für zehn Angestellte nur sieben Arbeitsplätze vor Ort zur Verfügung.

Gesamtfläche um zehn Prozent reduziert

Die Idee dahinter: „Durch das Desksharing sparen wir Geld und tun etwas für unsere Energiebilanz“, sagt Geschäftsführer Frank Eisoldt. In ihrer neuen Zentrale im ehemaligen HSH-Nordbank-Gebäude kommt die GMSH mit weniger Fläche als vor dem Umzug aus, als die Landeseinrichtung Büros an vier Standorten in Kiel hatte. Nun hat sich die Gesamtgröße um mehr als zehn Prozent reduziert – von 1790 auf 1590 Quadratmeter. Das reduziert die Mietkosten. Gleichzeitig wird etwas für das Klima getan, schließlich bedeutet eine geringere Grundfläche weniger Heiz- und Stromkosten. Gleichzeitig sparen die Mitarbeiter CO2 ein, die, statt mit dem Auto in die Kieler Innenstadt zu kommen, im Homeoffice arbeiten. Das ist auch ein Grund, warum Monika Heinold das Desksharing-Modell vorantreibt. Als Finanzministerin liegt die GMSH im Verantwortungsbereich der Grünen-Politikerin. „Wir müssen moderne Arbeitsbedingungen schaffen und dabei konkrete Schritte für den Klimaschutz gehen.“

Ein Freifahrtschein für das Homeoffice soll das Desksharing-Modell nicht sein, sagt GMSH-Geschäftsführer Frank Eisoldt, der davon ausgeht, dass die Beschäftigen maximal ein bis zwei Tage in der Woche von zuhause arbeiten.

Schreibtisch-Garantie für jeden Büroarbeiter

Damit aber das Prinzip Desksharing funktioniert, müssen einige Mitarbeiter von zuhause arbeiten. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass längst nicht mehr jeder Bürostuhl täglich besetzt sein wird. Ein fester Ort, immer dieselben Kolleginnen und Kollegen um sich, persönliche Gegenstände und auch mal Chaos auf dem Schreibtisch – das gewöhnliche Büro von heute wird sich ändern. Daher haben die ersten Unternehmen bereits Umstrukturierungen vorgenommen.

„Wir können jedem einen Schreibtisch vor Ort garantieren, der im Büro arbeiten möchte“, sagt Projektleiter Jan Erichsen, der die Umsetzung koordinieren soll. Dies soll funktionieren, indem die Schreibtische in Kohorten aus 15 bis 40 Beschäftigten geteilt werden, die gemeinsam in einer Abteilung arbeiten. Diese Kollegen sprechen sich untereinander ab, wer wann in die GMSH-Zentrale kommt. Zunächst noch über Excel-Listen am Computer soll es zeitnah eine digitale Möglichkeit geben, über die sich die Angestellten einen Schreibtisch reservieren können.

Das ist die GMSH Die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) ist gleichzeitig Bauherr und Planer für neue Liegenschaften von Bund und Land in Schleswig-Holstein. Gleichzeitig bewirtschaftet sie rund 800 genutzte Immobilien des Landes. Im Jahr 2020 betreute die GMSH Neubauten in Höhe von 173,3 Millionen Euro im Landesbau und 119,3 Millionen Euro im Bundesbau. Zu den größten Projekten zählen Gebäude auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität, etwa das 8000 Quadratmeter große Institut für Geowissenschaften, das derzeit für über 75 Millionen Euro entsteht und 2023 fertig sein soll. Neben ihrer Zentrale in Kiel hat die GMSH landesweit 13 Büros und 1700 Beschäftigte. Träger der GMSH ist das Land Schleswig-Holstein.

Dabei können sie aus verschiedenen Arbeitsplätzen und Räumlichkeiten auswählen. Es gibt Einzel- und Großraumbüros, aber auch kleinere Inseln mit vier Schreibtischen. Zusätzlich wurden an der Küterstraße Kommunikationsräume geschaffen, die zum Austausch oder dem Arbeiten in größeren Gruppen dienen. Dazu gibt es ein sogenanntes Work-Café, in dem eine kleine Kantine ist, aber auch Arbeitsplätze an klassischen Gastronomie-Tischen eingerichtet sind.

Eine präferierte Umgebung haben Christine Schuh und Jenny Thomsen nicht. Beide arbeiten in der Personal- und Organisationsentwicklung. „Ich entscheide jeden Tag neu, wo ich sitze. Das hängt immer von den Aufgaben ab“, sagt Thomsen. „Noch sind wir in der Eingewöhnungsphase, aber es ist sehr praktisch, den Arbeitsplatz frei wählen zu können“, ergänzt Schuh. Da momentan coronabedingt viel GMSH-Angestellte dauerhaft im Homeoffice sind, ist es kein Problem, den Wunschplatz zu finden. Dass der Schreibtisch zum Feierabend blitzblank hinterlassen werden muss, und Tastatur, Maus und Headset wieder ins Schließfach gebracht werden müssen, stört die beiden nicht. „Das gehört dazu.“