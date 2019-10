Natürlich verfehlt es seine Wirkung beim Publikum in der brechend vollen Schaubude in Kiel nicht, wenn Sänger Andy Schlüter in Polizeiuniform und wütender Schweinemaske die ohrenbetäubende Stampede seiner Kieler Punkrock-Formation "Die Bullen" mit „Die Bullen komm’ hier komm’ die Bullen“ lostritt.