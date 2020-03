3x2 Karten für das Konzert in Kiel gewinnen

Auch in Schleswig-Holstein wird Pietro Lombardi auftreten: am 28. Mai in der Sparkassen-Arena in Kiel und am 29. August in Lübeck auf dem Open Air Gelände der Gollan Kulturwerft.

Für das Piedro-Lombardi-Konzert am 28. Mail 2020 in der Sparkassen-Arena Kiel verlosen wir dreimal zwei Karten. Beginn ist um 20 Uhr.

Wie sie an die Karten kommen? Nehmen Sie bis Sonntag, 29. März 2020, einfach an unserem Gewinnspiel teil und beantworten die dort gestellte Frage. Damit wir den Gewinner oder die Gewinnerin benachrichtigen können, ist es wichtig, Vorname, Nachname und eine E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer anzugeben.

