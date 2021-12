Was hat ein Mann mit Heiligenschein mit der Geschichte Osteuropas zu tun? Und was passiert, wenn der Heiligenschein bleibt? Der neue Film „Der Schein trügt“ gibt unterhaltsame Antworten – auch auf diese Fragen. Wir verraten Ihnen hier, wie Sie an Kinokarten für das Studio Filmtheater Kiel kommen – geschenkt.